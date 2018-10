Koukali jsme na hodiny, aby už to skončilo, přiznal Limberský

„Je to odraz reality,“ pokračoval zkušený bek. Se svými spoluhráči prožil ve druhém kole Ligy mistrů dva odlišné poločasy - v tom prvním ještě hrála Plzeň sympaticky a snažila se favoritovi vyrovnat, ve druhém už mu nestačila.

„Od pětašedesáté minuty to bylo trápení, koukali jsme na hodiny, aby už to skončilo,“ povzdechl si Limberský.

Zlomil se zápas druhým gólem, který padl těsně před přestávkou?

Říkal jsem to v šatně: Škoda druhého gólu, měli jsme do poločasu uhrát 1:0. Nástup do druhé půle byl, myslím, hodně slušný. Tak těch deset minut. Ale bohužel pak přišel třetí gól a oni šance proměňovali fantasticky.

Je už pak člověku jedno, jestli je to 0:3 nebo 0:5?

Očima ženete hodiny dopředu, nebudu říkat, že ne. To je realita. Samozřejmě když už to je od 70. minuty čtyři nula, tak byste nejradši byl v šatně. Je to prostě tak, je to odraz toho, že AS Řím je o hodně dál než my. Na druhou stranu doma hrajeme slušně a venku se nám teď v posledních třech zápasech hrubě nedaří. Nad tím je potřeba se taky zamyslet.

0:4 na Slavii, 0:3 v Jablonci, 0:5 v Římě. V čem je ten problém?

Těžko říct. Ty výkony venku mi připadají takové... Bezkrevné. Nejsou v tom emoce. Nechci říct, že chodíme odevzdaní, ale prostě to jdeme tak nějak odehrát, jako na Slavii a v Jablonci anebo dneska. Je to strašnej rozdíl proti tomu, jak k tomu přistupujeme před vlastními fanoušky. Ty zápasy venku musíme zvládat taky - v Lize mistrů to bude asi těžký, ale v lize musíme vyhrávat i venku. Je potřeba se nad tím přístupem venku zamyslet.

Přitom zápas měl grády, atmosféra v hledišti byla výtečná.

Fantastická. Byli jsme nažhavení, bohužel nás zchladil gól ve třetí minutě. Pak celkově první půle byla sympatická. Měli jsme náznaky, dost centrů zleva létalo, ale bohužel jsme tam nic nedali. Pak deset minut druhé půle šlo, ale potom už to bylo bago, k ničemu jsme se nedostali.

Takový výprask jste schytali jen na Bayernu, že?

Na Bayernu a 4:0 doma s Barcelonou. To byly největší příděly.

Dá se to s dnešním zápasem srovnat?

S tím Bayernem se to srovnat dá. I když tam to bylo ještě větší tóčo. Dneska jsme něco málo měli, ale bohužel kvalita AS byla obrovská. Říkal jsem klukům v kabině, že je rozdíl hrát proti AS v Evropské lize a Lize mistrů. Hrajou hlavně doma s obrovskou chutí, Chelsea dali loni tři góly, Barceloně taky.

Jak se Plzeň změnila od zápasů s Barcelonou?

Nejvíc tak, že jsme zestárli o sedm let. Kostra tu je, pár kluků zůstalo. Jsme rádi, že u toho můžeme být, samozřejmě je potřeba se dívat taky do budoucnosti, aby nastupující generace to po nás vzala a hrála dobře, hrála nahoře. Věříme, že až za rok nebo za dva nastane nějaká obměna, Plzeň bude nahoře, ať s námi, nebo bez nás.