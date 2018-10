Když zase sestřelil Plzeň, Džeko si vybavil, jak dával góly v české lize

První gól levačkou, druhý pravačkou, oba v prvním poločase. Třetí hlavou po centru z rohu v poslední minutě zápasu.

Bosenský útočník v úterý večer zásadně přispěl k triumfu AS Řím v Lize mistrů. Když jeho mladší parťáci z útoku Ünder a Kluivert přidali po gólu, byl z toho pro českého šampiona debakl 0:5.

„Důležitý byl ten první po necelých třech minutách, ten zápas hodně změnil,“ líčil Džeko v angličtině pro televizi O2TV.

Ač mluví obstojně česky, profesionální kariéru totiž rozjížděl v Teplicích, v mixzoně k českým žurnalistům sdílný nebyl. V klubovém obleku, s očima sklopenýma do země, prošel za reklamními panely stranou všech.

„Pořád to není z naší strany ideální. Ale když jsme vyhráli poslední tři zápasy, dává nám to sebevědomí do dalších,“ říkal dvaatřicetiletý bosenský útočník do italské televize.

„Pro mě první hattrick v Lize mistrů, musím být spokojený.“

Když mu reportér připomněl, že Plzni vstřelil tři góly už před dvěma lety v Evropské lize, Džeko si to vybavil. „Ano, já vím. Hrál jsem taky v Česku. Za Teplice jsem dal i několik gólů.“

Jednu ze svých šestnácti branek v české nejvyšší soutěži vstřelil i Plzni. Bylo to v březnu 2006, Teplice venku prohrávaly 0:3, ale během čtyř minut skóre srovnaly.

Tenkrát byl u toho i David Limberský, jediný pamětník ze současného plzeňského kádru.

Limberský zažil pohárový duel Plzně v Římě i před dvěma lety, kdy se Džeko podílel na vítězství 4:1. „Někdy prostě máte tým, kterému góly dáváte,“ podotkl Džeko.

Mimochodem, proti Plzni skóroval v Lize mistrů za Manchester City na podzim 2013, dva góly ve dvou zápasech.

AS Řím by se hodilo, aby pálil i do sítě CSKA Moskva, s kterým se italský klub v Lize mistrů utká v následujících dvou duelech.

Rusové v úterý senzačně porazili Real Madrid 1:0. A v součtu s bodem z Plzně za remízu 2:2 vedou skupinu G. Real a AS Řím mají po jedné výhře, Plzeň je poslední s jedním bodem.

„Real prohrál? Opravdu?“ divil se Džeko. „V Lize mistrů jsou všechny zápasy těžké. Před sebou máme do konce podzimu ještě čtyři. Ty dva nejbližší proti CSKA jsou velmi důležité.“