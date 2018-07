KOMENTÁŘ: Pacient Sparta, která řízla do živého. Ale co dál?

Fotbalová Sparta odvolala trenéra po ostudné porážce 0:2 se srbskou Suboticou v prvním zápase 2. předkola Evropské ligy. A po necelých pěti měsících, během kterých Hapal na Letné moc radosti prožít nestihl.

Už je to tady zase.

Sparta se prsí tím, že je honosnou sportovní značkou, jenže poslední roky se chová jako hokynář na trhu. Hledá správné místo, zkouší, zdražuje, zlevňuje, vykřikuje, mění, experimentuje, správnou cestu však nenachází. Ještě do čtvrtečního večera, kdy se hraje odveta se Suboticou, se mohli sparťané zaklínat tím, že mají šanci na postup.

Že se všechno zlomí.

Že si zahrají Evropskou ligu.

Že Sparta zase bude s velkým S.

Silná. Sebevědomá. Sympatická.

Jenže slabá příprava a katastrofální výkon v Srbsku způsobily okamžitý a velký třesk.

Dva ostré zápasy a dost!

Hapalovy plány letí do koše a on sám letí ze Sparty.

Šokující řešení? Jak pro koho.

Sparta dlouhodobě paroduje sama sebe a chybí jí jasná vize. Sice se nebojí udělat odvážný řez, ale často až potom narychlo řeší, co bude vlastně následovat.

Jako teď.

Nejdřív volí provizorium: na lavičku na přechodnou dobu posadila Zdeňka Ščasného, který měl dosud z pozice sportovního ředitele trenérovi naslouchat, radit mu a dělat oponenta. Hapala si v březnu vybral, i nově nakoupené posily s ním konzultoval.

Necelé dva roky poté, co Ščasný jako kouč skončil po prohraném derby se Slavií, se k týmu vrací - s podobně ustaraným výrazem ve tváři.

„Situace není jednoduchá pro mužstvo ani pro mě. Vnímám to jako krizové řešení,“ vylíčil pro klubovou televizi. A slíbil: „Pokusím se udělat, co bude v mých silách.“

Také on nese velký díl zodpovědnosti za to, že Sparta nestoupá, ale naopak se propadá do českého průměru a evropského suterénu.

„Situace není jednoduchá pro mužstvo ani pro mě. Vnímám to jako krizové řešení a udělám, co bude v mých silách.“ Zdeněk Ščasný, dočasný trenér

Pokud jste viděli čtvrteční tryznu proti Subotici, pak vám muselo být smutno. Z porážky 0:2, z trapného výkonu i ze Sparty jako takové. Slavná značka, která má ve vitríně poskládaných 36 ligových titulů, použila jen dva české hráče v základní sestavě: obránce Frýdka a záložníka Kulhánka. Během posledních čtrnácti měsíců nakoupila pomocníky z ciziny, kteří měli tým vrátit na nasvícenou scénu Ligy mistrů, místo toho jej tlačí ke dnu.

Pracant Hapal nedokázal Spartu stmelit ani probudit, nikam ji neposunul, ale vinu by měli cítit i jeho nadřízení, kteří vymýšlejí strategie.

Zaprvé generální ředitel Adam Kotalík, který před minulou sezonou prezentoval revoluční nápad s italským koučem Stramaccionim a takzvanou „internacionalizací Sparty“. Zadruhé Ščasný, který následně v polovině sezony převzal dohled nad sportovní stránkou.

Nic se nepovedlo, chaos neskončil. Ani na hřišti, ani v kádru.

Sparta nepotřebuje nové trenéry a nové hráče, ale správného doktora, který ji pečlivě vyšetří, určí diagnózu a předepíše recept, podle kterého by se měla léčit.

Léčba šokem, což je aktuální případ, může mít efekt jen krátkodobě. Jediný, kdo může spolehlivého doktora vybrat, je majitel Daniel Křetínský. Pokud mu není lhostejno, že Sparta hrála Ligu mistrů naposledy na podzim 2005, měl by zasáhnout.

Především se musí určit směr, kterého se bude Sparta držet, což se dlouhodobě neděje. Místo, aby začala stavět pevný most, skáče slavný klub v rozbouřené řece z kamene na kámen, a když po chvíli zjistí, že se na druhý břeh nedostane, vrací se zpátky a zoufale hledá jinou cestu.

Teď dává - zatím provizorně - důvěru Ščasnému, který se na lavičku vrací po necelých dvou letech. Pokusí se na čas ukočírovat soubor individualit, které si vzájemně nerozumějí a na hřišti jim to neladí - a ví, že zabrat musí už v neděli v Jablonci a hlavně ve čtvrtek doma proti Subotici, kdy musí odvrátit totální blamáž. Sparta bez Evropy, to znamená fiasko.

Dlouhodobá mise to nebude: Ščasný ví, že se brzy vrátí do kanceláře a Sparta oznámila, že nového trenéra dál hledá. Ale kde? Pokud v Česku, moc přijatelných variant se nenabízí. Při překotných sparťanských změnách by ani nepřekvapilo, kdyby se potřetí vrátil Vítězslav Lavička, současný kouč jedenadvacítky.

Možná nazrál čas Martina Haška, který slaví úspěchy s Bohemians.

Nebo že by Sparta překvapila a zkusila oslovit Jaroslava Šilhavého, který loni dovedl Slavii k titulu a za pár měsíců se nečekaně pakoval?

Třeba se zase poohlédne v cizině, i když zbabraný experiment se Stramaccionim varuje, že tahle možnost v sobě skrývá bolavá rizika.

Ať Sparta zvolí kteroukoli variantu, potřebuje hlavně určit koncepci, které se bude poctivě držet. Nastavit kompetence tak, aby levá ruka věděla, co dělá pravá. Aby celý klub kráčel jedním směrem.

To všechno musí šéf Křetínský, úspěšný byznysmen, dobře vědět. Proto zaráží, že Spartu za čtrnáct let nedokázal vyladit tak, aby mu nepřidělávala jen starosti.

Výkon v Subotici zřejmě sparťanského bosse rozezlil natolik, že po pouhých dvou zápasech nové sezony praštil pěstí do stolu a přichystal další trenérskou výměnu.

Přitom sám musí vědět, že automaticky to spásu nezaručí.

Bez správně zvolené léčby bude pacient dál kolabovat.

