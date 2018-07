Krizové řešení, situace není jednoduchá, říká dočasný kouč Sparty

Od ledna je v nejslavnějším tuzemském klubu sportovním ředitelem, od té doby Sparta odvolala dva trenéry.

Zatímco za Andreu Stramaccioniho přivedl v březnu Pavla Hapala, od pátku po Hapalově předčasném konci převzal mužstvo sám. Dočasně, než Sparta najde nového trenéra.

„Vnímám to jako krizové řešení. Jako vyloženě snahu v tuhle chvíli využít mě jako člověka, který zná prostředí, hráče, vztahy v kabině, českou ligu. Vnímám to jako provizorní záležitost. Tak jsme se dohodli,“ řekl Ščasný pro klubovou televizi.

Páteční pozápasový trénink, sobotní předzápasový. Víc času před nedělním ligovým šlágrem v Jablonci dočasný kouč nemá.

„Pokusím se udělat všechno, co bude v mých silách. Připravit mužstvo tak, abychom podali trochu odlišný výkon než proti Subotici. Abychom to zvládli výsledkově a připravili se co nejlíp na odvetu,“ zdůraznil Ščasný. „Pořád si myslím, že je v našich silách postoupit.“