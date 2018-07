Hapal ven, křičeli fanoušci. Není to příjemné, nesu odpovědnost, řekl

Sparťanský trenér Pavel Hapal diriguje své svěřence v duelu se Suboticou.

23:23

Novi Sad (Od našeho zpravodaje) - Když opouštěl stadion a mířil do tunelu, který vedl ke kabinám, z nedalekého sektoru fanoušků slyšel zlověstně Hapal ven! „Je to nepříjemné. Nesu zodpovědnost, to je jasné,“ hlesl kouč sparťanských fotbalistů.