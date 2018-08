Od kožichové aféry k výhrůžkám českému fotbalu. To je car Griša Surkis

Antonio, vyhraje-li Kyjev, 30 000 dolarů pro vás Jak se psalo o kožichové aféře v roce 1995 Antonio Lopez Nieto je nejlepším španělským rozhodčím současnosti. Když přiletěl spolu se svými třemi kolegy do Kyjeva, připadal si jako v říši divů. Podle jeho slov na disciplinární komisi UEFA prošel mimo pasovou kontrolu a místo cesty do hotelu mu bylo nabídnuto zastavení v Domě zdraví, kde byla pro něj připravena sauna. Tu odmítl s odůvodněním, že všichni chtějí rychle do hotelu. Cesta ovšem měla jednu mezizastávku. Španělští rozhodčí navštívili obchod s upomínkovými předměty, a když chtěl Nieto vybrané zboží platit, bylo mu sděleno, že účet je vyrovnán. "Stále jsem v tom neviděl nic podezřelého, protože je zvykem, že ve většině zemí, kam přijedeme, dostáváme upomínkové předměty především klubového charakteru," vysvětloval Nieto před disciplinárkou UEFA. Pak vozy s rozhodčími zastavily ještě před blokem obchodů a v jednom z nich viceprezident Dynama Kyjev Vasilij Babiščuk ukázal rozhodčím norkové kožichy. "Líbí se vám?," zeptal se Babiščuk a na otázku, kolik stojí, neodpověděl. Teprve pak se rozhodčí dostali do hotelu, kde bydleli v luxusních apartmá. Když se Nieto osprchoval, někdo zaklepal na dveře. Nieto je otevřel, ale nikdo za nimi nebyl, jen tam stál velký vak s dvěma norkovými kožichy. Nieto se snažil ihned volat oba delegáty UEFA, určené ke zmíněnému zápasu, Rakušana Fahnera a Jugoslávce Boškoviče. Ti však právě v tom okamžiku ve svých pokojích nebyli. Nieto se proto s příhodou svěřil alespoň svým kolegům. Cestou na večeři se k rozhodčím a zástupcům Dynama Kyjev připojil Igor Surkis, bratr prezidenta klubu. Večeře se měla konat mimo Kyjev v jedné z restaurací klubového sponzora. K večeři ale přijeli tak pozdě, že na ně zbyl "chléb s máslem". Zatímco pomezní rozhodčí se bavili kulečníkem, Surkis přistoupil k Nietovi a beze slov mu předložil kousek papíru, na kterém bylo napsáno: "Antonio, vyhraje-li Kyjev, 30 000 dolarů pro vás." Nieto žádal okamžitý návrat do hotelu, kde pak tento příběh sdělil oběma delegátům a vyfotografoval si kožichy. Funkcionáři Dynama si uvědomili, že zřejmě "přestřelili" a Babiščuk si přišel pro oba kožichy s omluvou, že došlo k nedorozumění. Nieto pochopil, do jakého nebezpečí se čtveřice rozhodčích v Kyjevě dostala. Druhý den ráno Nieto zavolal generálnímu tajemníkovi UEFA Gerdu Aignerovi. "Necítíte-li se dobře, můžeme do Kyjeva poslat jiné rozhodčí, nebo zápas odložit," pravil Aigner, ale Nieto se rozhodl utkání řídit. Dynamo bylo jasně lepším týmem, i když vyhrálo jen 1:0. Nikdo dodnes nechápe, proč se k takovému kroku funkcionáři ukrajinského mistra odhodlali. UEFA vyřadila Dynamo Kyjev z Ligy mistrů a na další dva roky mu zakázala start v pohárové Evropě. Vyšlo 27.11.1995 v Lidových novinách