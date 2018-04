Já ho koupil, oni ho prodali. Mourinho: Salaha jsem se zbavit nechtěl

Současný trenér Manchesteru United se brání, že minimálně za odchod Salaha nemůže. „Neměli byste mi vyčítat, že jsem ho z Chelsea prodal, protože já ho koupil,“ prohlásil v rozhovoru pro ESPN.



Psal se leden 2014, když Chelsea jedenadvacetiletého Egypťana přivedla z Basileje. „Přišlo dítě, fyzicky i mentálně nepřipravený hráč, ztracený v úplně jiném světě, měl to těžké,“ vzpomínal Mourinho na Salahovy začátky na ostrovech.

Oslnivé nebyly. Když nastoupil, nezářil a v Chelsea se neprosadil. „Proto jsme se rozhodli, že ho pošleme hostovat, bylo nutné, aby hrál a aby vyspěl,“ líčil Mourinho.

Salah hrál ve Fiorentině, v Itálii pak hostoval i v AS Řím, který ho rovnou také koupil. Prý proti Mourinhově vůli.

„Pokud někdo tvrdí, že jsem ho prodal já, je to lež. Je to jen další křivda vůči mně,“ řekl Mourinho. „Já byl ten, kdo ho koupil, já byl ten, kdo souhlasil s hostováním, protože to bylo nezbytné. Ale rozhodnutí prodat ho, použít peníze na nákup jiného hráče, moje nebylo,“ uvedl.

„A i kdyby? Ve fotbale děláme všichni chyby. Kolikrát se hráči rozvíjí směrem, jakým nečekáte, což je součást naší práce.“

Zastavte ho, jestli to dokážete! Příběh Mohameda Salaha, nové superstar světového fotbalu.

Jestli Mourinha forma Salaha po návratu na ostrovy překvapila?

„Nijak zvlášť, i když myslím, že překvapený je i on sám. Je fantastický. Skvělý hráč, který nyní má různé zkušenosti a který vyspěl. Navíc perfektně zapadl do stylu hry týmu i trenéra,“ uznal Mourinho.

Salah je v Anglii hráčem roku, za Liverpool už nastřílel 43 gólů a táhne ho do finále Ligy mistrů. Po jeho dominantním výkonu proti AS Řím ho dokonce experti srovnávají s Cristianem Ronaldem a Lionel Messim, fotbalovými mistry současnosti.

„Mo je fantastický fotbalista a jsem opravdu šťastný, že se mu tak daří a že střílí góly proti každému. Tedy až na nás, proti nám se letos neprosadil,“ ušklíbl se Mourinho.