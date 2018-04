Zastavte ho, jestli to dokážete! Ze zbrklého učně Salaha je superstar

Vaclík: Bouchlo to v něm. Může se prát o Zlatý míč Český brankář Tomáš Vaclík z Basileje diriguje obranu v osmifinále Ligy mistrů na Manchesteru City. Psal se leden 2014, když Mohamed Salah přestupoval z Basileje, ovšem v kabině švýcarského týmu se o něm mluví pořád. „Všichni v klubu jsou pyšní, že poznali jeho talent,“ vypráví brankář Tomáš Vaclík. Byť se s egyptskou fotbalovou kometou o půl roku minul, má co vyprávět. Vaši spoluhráči Frei, Vailati nebo Stocker poznali současného kanonýra Liverpoolu dokonale. Vzpomínají?

Hlavně nechápou, jak obrovský posun udělal. Brankář Germi Vailati mi říkal: Když na mě běžel při tréninku, stačilo mi zůstat stát, protože jsem věděl, že mě trefí. Zato teď? Viděl jste první semifinále Ligy mistrů proti AS Řím?

Salah má dokonalé zakončení. A pokaždé jiné, což je pro gólmana nejhorší. Nemáte se jak připravit, jak ho přečíst. On střílí z plného běhu, vstoje, nártem, placírkou, lobuje, trefuje voleje, vymíchá obránce kličkami, dobře hlavičkuje, za všech okolností zachovává klid a nehamouní, takže nevíte, jestli náhodou ještě nepřihraje. A tehdy v Basileji?

Třeba na podzim 2013 dal v Lize mistrů dva góly Petru Čechovi, což mu vyneslo smlouvu v Chelsea, ale jinak kluci tvrdí, že byl zbrklý. Zůstalo mu jen to, že je extrémně rychlý. Jak mohla nastat taková změna?

Hlavně nabral sebevědomí, takže o sobě nepochybuje. S míčem si dovolí to, co jen Messi, Neymar nebo Ronaldo. Taky má ideální parťáky Maného s Firminem a sedí mu styl trenéra Kloppa. Salah se do něj přesně hodí. Makat, běhat a zabíjet soupeře brejky do otevřené obrany. Jenže on se dokáže prosadit proti každému stylu.

Před časem jsem četl komentář analytika Jakuba Dobiáše, který napsal, že v Salahovi se skrývá obrovský potenciál. A teď to v něm bouchlo. Má takovou fazonu, že se klidně může poprat o Zlatý míč. To by se oslavovalo taky u vás v Basileji, viďte?

Tomu věřte. Kupovali ho z Egypta za dva a půl milionu eur a teď má cenu skoro stonásobnou. Na takový úspěch jsou naši skauti hrdí.