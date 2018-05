Trpišovský byl spokojený se splněnými cíli: Ale musíme přidat na kvalitě

Jak hodnotíte sezonu?

Splnili jsme dva hlavní cíle, které jsme si dali. A povedl se i třetí drobný, co nejvíc stáhnout náskok Plzně a oddálit její mistrovské oslavy. O titul se nakonec hrálo až do předposledního kola. Malý interní cíl jsme nesplnili, chtěli jsme být jarní mistři, bohužel nás předběhl Jablonec. A všichni víme a cítíme, že v některých jarních zápasech bylo k atraktivitě hry dost daleko.

Co vás sráželo?

Hlavně proměňování šancí. To je motiv i do nové sezony, nemůžeme si už dovolit zahazovat tolik příležitostí, musíme být efektivnější. V některých zápasech jsme zůstali co se týče herního projevu hodně dlužní.

Budete bojovat o Ligu mistrů, posílíte tým?

Kádr budeme potřebovat rozšířit. Čeká nás na podzim minimálně 30 zápasů. Už během jara jsme na některých postech měli problém, a to jsme hráli 17 utkání. Teď to bude možná i jednou tolik. Limitovalo nás to. V Teplicích záložníci Zmrhal se Sýkorou střídali ze zdravotních důvodů a místo nich musel naskočit Tecl jako útočník. Jiná varianta nebyla. Doufám, že se uzdraví někteří jako Van Buren a spol. V Evropě nás čekají těžké boje a mění se i ligová struktura, každý ztracený bod bude bolet dvojnásob a rozhodovat se bude už na začátku. Nebudeme si moct dovolit ztráty jako teď ani experimenty v sestavě z důvodu, že jiná varianta není.

Kde potřebujete posílit?

Budeme tlačit, aby se kádr rozšířil na pozicích, kde není tak silný a široký. Což jsou křídelní posty, strany hřiště. Program bude hodně náročný, až na výjimky nás celý podzim čekají anglické týdny. A musíme myslet i na to, že Slavii odjíždí vždy víc než deset hráčů na reprezentační srazy. Je otázka pro vedení, jak mohutné posílení bude a jaké prostředky na něj dá. Tlačí nás čas, začíná se za tři týdny. A v Česku hledá hráče každý velký klub. Ohledně českého trhu, ale i zahraničního musíme reagovat rychle.

Saúdskoarabský klub Al-Wahda chce údajně vykoupit stopera Ngadea. Co o tom víte?

Pro mě je to nová informace. Dohadovali jsme se na plánu na léto a na jeho příletu, má u nás platnou smlouvu. Momentálně je pro nás velmi důležitý hráč. Jeho výkon v Teplicích, koncentrace a přístup k zápasu ukázal, že chce svoji budoucnost spojit se Slavií.

Jaký byl výkon v Teplicích?

Jsme rádi, že máme, co potřebujeme. Šlo o přesvědčivé vítězství, celé utkání jsme měli pod kontrolou, hráli jsme dobře. Jen tíha okamžiku nás připravila o dřívější gól. Možností jsme měli víc, ale nebyli jsme v úplně takové pohodě. Až gól Ngadea nás uklidnil. Vzali jsme si k srdci, že nechceme ubránit výsledek, ale hrát aktivně. Poděkovat musím i našim fanouškům, vytvořili nám v důležitém zápase domácí prostředí.

Proč jste v závěru střídal brankáře Koláře za Kováře?

Chtěli jsme, aby měl Přéma start i v jarní části, která byla úspěšná. On je důležitou součástí Slavie a kabiny.