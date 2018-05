Teplice - Slavia 0:3, hosté splnili povinnost, pohlídali si druhé místo

Online Utkání jsme sledovali minutu po minutě

Vedoucí gól vstřelil v závěru prvního poločasu Michael Ngadeu, po změně stran přidali další branky Tomáš Souček a Jaromír Zmrhal.

Ve 4. minutě si domácí Čmovš málem srazil Sýkorův centr do vlastní sítě, ale brankář Diviš poprvé a nikoli naposledy Teplice zachránil. O deset minut později se vytáhl jeho protějšek Kolář, když odvrátil Horův volej. Domácí měli i další šance, tu největší v prvním poločase zahodil Kučera, když ve 26. minutě zblízka přestřelil branku hostí.

Čtyři minuty před přestávkou však hosté dokonale rozložili teplickou obranu. Stoper Ngadeu se vysunul na hrot a narazil si míč s dalším obráncem Frydrychem. Jeho střelu z úhlu ještě Diviš vyrazil, ale nabíhající Ngadeu ho hlavou poslal do sítě. Kamerunský stoper patřil loni se šesti góly k nejlepším střelcům Slavie, ale v této sezoně si první zásah schoval až na poslední kolo.

I druhý poločas začali slávisté lépe. V 51. minutě šel Škoda do souboje s teplickým brankářem. Míč se od něj odrazil k Součkovi a ten ho snadno poslal hlavou do odkryté branky. V 68. minutě zpečetil výhru Zmrhal a opět v tom měl prsty kapitán Škoda, který se po pěti kolech vrátil do základní sestavy a v útoku nahradil Tecla.

Teplice doma prohrály třetí zápas za sebou, závěr sezony se jim vůbec nevydařil. Z posledních sedmi kol vytěžily jen tři body a jen dostatečný náskok z dřívějšího průběhu je zachránil před sestupovými starostmi. Slavia naopak v posledním dějství odčinila prohru s Jabloncem a nedovolila mu, aby ji připravil o šanci hrát Ligu mistrů.