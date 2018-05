Za Tvrdíkem jsme stáli, udělal toho pro Slavii hodně, říká Hušbauer

Výhra vypadá pohodově, byla taková?

Nemyslím. Hlavně první půle byla vyrovnaná, měli nebezpečné centry zprava. My vyslali plno střel, ale měli jsme to dotáhnout líp. Pomohl nám před pauzou vedoucí gól. A taky to, že jsme při vedení nehráli jako na Dukle, kde jsme pak bránili a došly nám síly. Chtěli jsme v Teplicích hrát jinak, na vítězství, ne na remízu, která nám stačila. A vyplatilo se to.

Jak na vás působily ekonomické potíže vašeho čínského majitele CEFC?

Staly se nějaké věci a my jsme rádi, že se to vyjasnilo. Stáli jsme za panem Tvrdíkem (šéfem Slavie), za tím, co pro Slavii udělal. Za ty dva roky toho bylo hodně. Když v zápase s Jabloncem fanoušci vyndali transparent namířený proti jeho osobě, nebylo to vůči němu hezké. Ale kabina za ním stála a věděli jsme, že to dobře dopadne.

Dluh už CEFC zaplatil. Nebojíte se přesto o ekonomickou budoucnost Slavie?

Nebojím.

Měly trable dopad na chod týmu a klubu?

Nemyslím si. Určitě jsme to řešili, věděli jsme, jaká je situace. Ale vedení nás uklidňovalo, že by mělo být všechno v pořádku. Spíš jsme soustředili, abychom zápas v Teplicích zvládli.

Vyhráli jste pohár a v lize skončili druzí. Jak hodnotíte sezonu?

Určitě pozitivně, cíl jsme zvládli. Po podzimu jsme měli velkou ztrátu na první místo. Panuje velká spokojenost, že jsme stáhli ztrátu na Plzeň. Víme, že to nebylo na jaře ideální, že jsme měli některá utkání zvládnout. Hlavně doma Zlín a Slovácko, i Liberec venku. Pro příští sezonu se toho musíme vyvarovat. Tyhle zápasy nás teoreticky stály titul, protože Plzeň ztrácela hodně.

Je to varování i před evropskými poháry?

Rozhodně. Do Ligy mistrů nám chybí dvě předkola, soupeři budou těžcí. Musíme se dobře připravit. Tenhle půlrok nám dobře napověděl, jak na tom jsme, co bychom měli zlepšit. Věřím, že se ponaučíme z chyb a budeme silnější.

Potřebuje váš kádr výrazně posílit?

Měli jsme zranění, na krajích jsme to museli lepit. Ale radikální posílení není potřeba, tým je dobrý, má kvalitu. Třeba zápas s Plzní jsme zvládli velmi dobře.

Sparta skončila až pátá. Co tomu říkáte?

Bylo vidět, že změn taky měla hodně. Ale spíš by si to měli zhodnotit oni na Spartě.