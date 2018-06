A nakonec je to přece právě on, kdo stál mezi třemi tyčemi Argentiny při důležité výhře 2:1 nad Nigérií. „Skvělý debut. Přenesl na tým tolik potřebný klid,“ chválil ho bývalý španělský brankář Santiago Caňizares.

Franco Armani

Lionel Messi, hlavní hvězda Argentiny, slova k vyjádření Armaniho přínosu nepotřeboval. Po závěrečném hvizdu přispěchal za jedenatřicetiletým nováčkem a vroucně ho objal.

Messi i celé mužstvo musí Armanimu děkovat. Vždyť v 83. minutě udržel Argentince ve hře o postup. Kdyby nelapil šanci Odiona Ighala, byli by na cestě domů. „Musel jsem to chytit, protože naše situace by byla velmi obtížná,“ věděl.

Ighalo na něj nabíhal z levé strany a napálil mu míč do stehna. „Byl to souboj muže proti muži. Snažil jsem se do poslední chvíle nepohnout a vykrývat prostor. Ale od toho jsem v brance, abych podržel svůj tým ve chvíli, kdy mě potřebuje,“ líčil Armani.

Do branky jihoamerického giganta se pro klíčový zápas proti Nigérii dostal díky souhře okolností. Den po zveřejnění argentinské nominace se koncem května zranil Sergio Romero, dvojka Manchesteru United a plánovaná jednička národního týmu. Romerovu pozici v Rusku zaujal Willy Caballero, jenže po ostudné chybě v utkání s Chorvatskem se posadil mezi náhradníky. „První gól nás zlomil,“ vyčítal Caballerovi mizernou rozehrávku argentinský trenér Jorge Sampaoli.

Armani následně dostal životní šanci a využil ji. „Byl jsem klidný. Naprosto jsem věřil v sílu našeho mužstva,“ překvapil novináře po úspěšném debutu. Možná necítil nervozitu i díky svému rituálu. Před každým zápasem volá manželce Daniele Rendónové a žádá ji o povzbuzení. Rendónová tentokrát svého muže povzbudila i vzkazem na Instagramu: „Snil jsi o tom, modlil ses k bohu a teď se ti vše plní. Do toho.“

Modelka se náhle těší oblibě mezi Argentinci, přitom právě ona mohla Armaniho zemi stříbra a báječného hovězího vyrvat.

Je totiž Kolumbijkou, a když se s ní brankář oženil, zvažoval, že nastoupí za reprezentaci Kolumbie. Však tam osm sezon chytal v Medellínu za Atlético Nacional. Získal 13 trofejí a vytvořil i klubový rekord v neprůstřelnosti, když dlouhých 1046 minut neinkasoval.

I po úterním triumfu nad Nigérii si na zemi sužovanou narkomafií vzpomněl: „Posílám objetí celému kolumbijskému národu. Vždy mě tam podporovali a chovali se ke mně moc hezky.“

Armani se z Kolumbie vrátil do vlasti teprve letos, od ledna válí za River Plate. Hned se podepsal pod ligový titul. Ve stejném klubu působili také gólmani, kteří vychytali argentinské světové tituly v letech 1978 a 1986. Bude se historie opakovat?