Skoro to vypadalo, že už má mistrovství světa vítěze. Argentinci euforicky slavili postup do vyřazovací fáze turnaje,...

Nigérie - Argentina 1:2, šťastný postup zařídil pět minut před koncem Rojo

Zvládli to, ale byl to boj. Nervy až do konce. Argentinci na fotbalovém mistrovství světa pokračují, postup ze skupiny...