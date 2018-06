Čtyři minuty před koncem základní hrací doby si naběhl na centr Mercada z pravé strany a krásným volejem rozhodl.

„Když jsem šel dopředu, říkal jsem to Otamendimu i Banegovi. Říkal jsem jim, že ten gól dám,“ popisoval Rojo. „Ta trefa patří mé rodině, bratrovi, manželce, mým dcerám. Tohle všechno je teprve začátek,“ dodal.

Byl to jeho třetí gól v reprezentaci a shodou okolností druhý proti Nigérii. Vítězství nad africkým soupeřem totiž trefil už na šampionátu před čtyřmi lety, jenže tentokrát byla jeho branka mnohem důležitější.

Argentince udržela v turnaji.

„Byla to pro nás všechny obrovská úleva. Hodně jsme trpěli,“ přiznal kapitán Messi.

Proto ta obrovská radost. Když Rojo trefil míč do sítě, právě Messi mu nadšeně skočil na záda. Náhradníci i s trenéry zase v euforii vběhli na hřiště.

A legendární Diego Maradona na tribuně? Kdyby ho v lóži nedrželi, možná seskočil dolů. Děkoval Bohu a směrem k hrací ploše máchal zdviženými prostředníčky.

Možná i směrem k Sampaolimu, argentinskému kouči, kterého zkritizoval po špatném vstupu Argentinců do turnaje. Nebo k rozhodčímu Cakirovi, který na začátku druhého poločasu nařídil přísnou penaltu pro Nigérii?

Argentinci se v sobotním osmifinále utkají s Francouzi, kteří na šampionátu vyhráli skupinu C. „Viděli jsme každý jejich zápas, mají skvělé individuality, rychlé rozdílové hráče. Bude to těžké, ale my víme, co musíme udělat,“ slíbil Messi.