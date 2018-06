Krutý výsledek, ale nějak extra bych nepanikařil, říká brankář Koubek

Čtyři branky v jednom zápase dostal v této sezoně Koubek jen dvakrát. V dresu Rennes proti PSG (1:4) a při přípravě s Austrálií. Národní tým v rakouském Sankt Pöltenu propadl.

„Je to hodně krutý výsledek. Nula čtyři, to nám pěkně zchladilo palici. Vzhůru znova do práce,“ řekl český gólman.

Jak myslíte ty zchlazené palice?

Každý si to třeba představoval jinak. Já samozřejmě taky, po takové sezoně jsem nechtěl dostat čtyři góly. Cítil jsem se dobře, ale bohužel to je fotbal. Dostáváte v něm to, co si zasloužíte. Je třeba se zamyslet nad chybami, ale zase bych nějak extra nepanikařil. Výsledek vypadá hrozivě, ale kdo se koukal, tak ho to samozřejmě mrzí jako nás, ale hra v poli nebyla až tak špatná. Máme mladý tým, který se určitě bude zlepšovat. Budoucnost je před námi.

V čem byl největší rozdíl mezi Českem a týmem, který jede na mistrovství světa?

V proměňování šancí. My taky měli svoje, hlavně v prvním poločase. Ve druhé půli až na konci... Máme s tím problém dlouhodobě, je to o zachování chladné hlavy ve vápně. Situací do šestnáctky si vytváříme spoustu, ale tohle nás zlobí. Kdybychom vedli my, třeba to vypadá jinak, takhle jsme si to všichni vyžrali až do dna. Dáme se do kupy, potrénujeme a ve středu další prověrka.

Utkání vlastně rozhodl první australský gól z první střely na bránu ve 32. minutě.

Uklidnil je. Do té doby nebyli lepší než my. Potom mohli víc hrát tu svou taktiku na brejky, na dobře zavřené hřiště. A potrestali naše chyby.

Dal se nějaký ze čtyř gólů chytit?

Já nevím, z mého pohledu byly všechny situace těžké, ale z pohledu lidí možná ten třetí gól. Ale člověk chce chytit všechno a jestli to jde na přední nebo na zadní tyč... Tak to prostě je. Budeme se z toho snažit poučit.

Čím si vysvětlujete, že se třeba Patrik Schick nedostal do jediné příležitosti?

Začínal zprava a tam se moc nedostal do hry. První poločas se dostali do šancí jiní hráči, já bych to nespecifikoval. Byla náhoda, že to byl třeba Honza Kopic nebo pak i Honza Sýkora, Jakub Jankto. Je to o tom zachovat chladnou hlavu. Bylo tak pět nebo šest situací, z kterých šel dát gól, ale bohužel jsme ho nevstřelili.