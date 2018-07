24. den MS: Pevné nervy Rakitiče, vzdušné údery Anglie i rozlučka Rusů

Sen o titulu v domácím prostředí se rozplynul. Rusové se proti předpokladům dostali až do čtvrtfinále, když na své cestě vyřadili například Španělsko, teď se ale s turnajem loučí.

A to pro ně začal souboj s Chorvatskem dobře. Po parádní Čeryševově střele vedli, jenže vzápětí srovnal Kramarič. V prodloužení se role obrátily. Nejprve hlavou skóroval Vida, pak stejným způsobem zařídil penaltový rozstřel Fernandes.

Chorvatský gólman Subašič se dokázal vzpamatovat ze svého zranění, které ho v závěru zápasu limitovalo, a zlikvidoval laxně zahranou penaltu Smolova. A když Fernandes, hrdina předcházejících okamžiků, netrefil vůbec branku, rozhodl o postupu mezi nejlepší čtyřku Rakitič.

Záložník Barcelony byl autorem vítězné penalty stejně jako v osmifinále s Dánskem. Muž se železnými nervy.

V semifinále čeká na Chorvaty mužstvo Anglie, které zvítězilo 2:0 nad Švédy. Rozhodlo to, co na turnaji Albion zatím zdobí. A nebyly to pokutové kopy...

Ostrované dvakrát udeřili ze vzduchu. Napřed se po rohu svým premiérovým reprezentačním gólem prosadil Maguire, poté po secvičené akci hlavičkoval přesně Alli.

To stačilo. Seveřané toho příliš nepředvedli. V největší šanci selhal Claesson, kterého zastavil ve skvělé formě chytající Pickford.

Čtvrtfinálové boje jsou tedy za námi. V neděli a v pondělí je na turnaji volno, úterý je poté dnem zápasu mezi Francií a Belgií (20.00). Přesně o 24 hodin později pak Chorvatsko vyzve Anglii.