Belgie v euforii, z kouče je hrdina. Jsem nejšťastnější na světě, řekl

Jsme velký tým, tak proč nesnít o titulu? Jak reagují belgická média Hrdinští ďáblové, jak belgické reprezentaci přezdívají, poslali z mistrovství světa domů Brazílii. A média v Belgii jásají. "Byl to zápas jejich života. Zápas jedné generace. Ďáblové skvěle uspěli, když udělali vše, co měli. Všechna minulá zklamání jsou zapomenuta a prominuta. Tento tým vstupuje do dějin belgického fotbalu a zůstane v nich navždy," rozplývá se La Dernière Heure. Ekonomický list L'Echo dává fotbalovému triumfu širší rozměr. "Eden Hazard, Kevin de Bruyne a jejich spoluhráči ukázali světu a možná ještě více svým krajanům, že vítězství je možné. A to je ambice, o kterou může navzdory skromnosti a pokoře usilovat i malá země. Protože rozloha, bohatství či počet obyvatel nejsou důležité, ale talent. A bezpochyby ještě více než talent je důležité odhodlání zvítězit, překonat se kvůli vytčenému cíli," napsal list. "Celá Belgie se ocitla ve stavu euforie. Fanoušci ještě slaví vítězství a tisk se už chystá na příští zápas. A odvažuje se snít: proč bychom nezískali titul?"" ptá se deník Le Soir. (ČTK)