Po sedmnácti letech v Česku. Chceme si zvednout sebevědomí, zní z Realu

Fotbal

Dalších 10 fotografií v galerii Santiago Solari, trenér fotbalistů Realu Madrid, před zápasem Ligy mistrů proti Viktorii Plzeň | foto: Ladislav Němec, MAFRA

dnes 5:27

Když dostal Santiago Solari, dočasný trenér Realu Madrid, na tiskové konferenci otázku na 17 let staré utkání, které se svým současným celkem ještě jako aktivní fotbalista odehrál na stadionu pražské Sparty, nevzpomněl si. „A kolik jsme hráli? Že jsme zvítězili 3:2? No, doufám, že ve středu to bude ještě lepší,“ usmíval se. V Lize mistrů vyzve tentokrát plzeňskou Viktorii.

Na Letné zůstal ve zmíněném duelu pouze mezi náhradníky, v domácím zápase základní skupiny však proti Pražanům dokonce skóroval. V nejprestižnější klubové soutěži povede bývalý argentinský záložník Real vůbec poprvé, dosud stál na jeho lavičce po vyhazovu Julena Lopeteguiho jen ve dvou zápasech (liga a domácí pohár), oba skončily pro královský klub vítězstvím. „Něco už jsme zlepšili, další příležitost bude ve středu proti Plzni. Snad vyhrajeme a trochu si zvedneme sebevědomí. Problém našeho mužstva není jen v jedné věci, je to souhra několika okolností,“ vysvětluje dvaačtyřicetiletý kouč. Své další působení v Realu zatím neřeší. „Pro mě je teď důležitý pouze nadcházející zápas. Dobře vím, v jaké jsem pozici. Prostě uvidíme, co bude potom,“ vykládá. Až bude volit základní sestavu, zřejmě se v ní objeví defenzivní univerzál Nacho. Madridský celek totiž na západ Čech přicestoval bez trojice důležitých obránců, kteří by se za normálních okolností zřejmě na hřišti objevili. Zranění nepustí do hry Marcela, Daniho Carvajala ani Raphaela Varana. „Pokud zvítězíme, přiblížíme se postupu. S takovým cílem jsme do Plzně přijeli. Naše sebevědomí je čím dál větší,“ říká odhodlaně Nacho. Defenzivní univerzál Nacho (Real Madrid) odpovídá na předzápasové tiskové konferenci v Plzni. Podle něj přistupují hráči Realu ke každému duelu Ligy mistrů stejně. „Jakmile si oblékneme dresy, cítíme, že máme nějakou zodpovědnost a chceme opravdu vyhrát. Do jakéhokoliv utkání s lepším či horším soupeřem jdeme s tím, že chceme předvést perfektní fotbal,“ dodává osmadvacetiletý Španěl. „Liga mistrů nás vždy nadchne. Už když jsem hrával, tak jsem zápasy v této soutěži prožíval nejvíc,“ přitakává Solari. A největší hrozba pro Real? Aktuálně zraněná. „Pokud mám jmenovat někoho z kádru Viktorie, kdo se mi v prvním souboji líbil, říkám Michaela Krmenčíka,“ volí Nacho. Z plzeňského kanonýra ale strach mít nemusí, poranil si totiž koleno a sezona pro něj zřejmě skončila.