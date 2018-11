Teď už nás Real nepodcení, říká střelec z prvního zápasu Hrošovský

Na gól tehdy čekal až do druhé půle, v té první však byl také hodně blízko. V obrovské příležitosti ovšem zklamal. „Byly tam momenty, kdy jsme mohli aspoň vyrovnat,“ přiznává slovenský středopolař.

Plzeň může využít toho, že z obranné čtveřice Realu přicestoval jen Sergio Ramos. Jeho tradiční parťáci Marcelo, Raphael Varane a Dani Carvajal jsou totiž zranění. Podle Hrošovského je vítěz posledních tří ročníků nejprestižnější klubové soutěže už tentokrát nepodcení.

Jaké šance si dáváte? První souboj byl nakonec překvapivě otevřený...

Pokud budeme schopni podat výkon na hranici svých možností, tak to může dopadnout ještě lépe než minule.

Myslíte, že se svým výkonem ve druhé půli jste mohli v Madridu dokonce pomýšlet na vítězství?

Šance jsme na to měli. Byly tam momenty, kdy jsme mohli aspoň vyrovnat. Já jsem měl taky dobrou příležitost.

Pak jste ale skóroval. Věříte, že si na vás dají protivníci teď větší pozor?

Kdybych v první půli proměnil tu tutovku, tak by si ho asi dávali. Utkání nikdy není o jednom hráči, určitě se na nás připravují jako na celek.

Realu se rozpadla obrana, navíc měnil trenéra. Cítíte, že je mužstvo zranitelné?

Pořád je to Real Madrid a má velkou kvalitu i přesto, že jim nějací hráči vypadli. A že změnili trenéra? To pro ně spíš může být impulz. Nemyslím si ale, že je to velká změna, když je tam zatím jen něco přes týden.

Kam ve své kariéře zápasy proti Realu řadíte?

Velmi vysoko. Jsou to utkání Ligy mistrů, kterou hraju poprvé v kariéře. A to proti Madridu řadím úplně nejvýš ze všech.

Myslíte, že ze strany soupeře může i po prvním vzájemném střetnutí dojít k podcenění?

Vzhledem k tomu, že už jsme s nimi hráli, tak k tomu dojít nemůže. Před prvním duelem k tomu dojít mohli, to ještě nevěděli, jak hrajeme. Možná nás viděli jen na videu. Teď si nemyslím, že nás podcení.

Jak vnímáte sváteční atmosféru, která v Plzni panuje?

Samozřejmě to vnímáme, ale do každého zápasu jdeme především s tím, že chceme podat dobrý výkon. Bude nás sledovat hodně lidí a těšíme se na to, ale nějaká extra výhoda to pro nás nebude.