Do kabiny rotopedy a hodně ovoce, Asensio a Vazquéz se podepisovali

Nejslavnější fotbalový klub světa je v Česku.

Po příletu do Prahy a následné přibližně hodinové cestě autobusem po dálnici dorazila výprava kolem čtrnácté hodiny do Plzně.

Na zdejším stadionu ve Štruncových sadech se ve středu domácí Viktoria utká s Real Madrid v Lize mistrů (21.00).

Thibaut Courtois prosby sběratelů autogramů i fanoušků s mobilními telefony, kteří si chtěli pořídit fotografie, nevyslyšel. Nezastavily se ani další hvězdy jako Sergio Ramos, Toni Kroos, Luka Modrič, Karim Benzema.

Plzeň - Real Madrid Sledujte ve středu od 21.00 hodin online.

Naopak největší sympatie získali mladík Marco Asencio či Lucas Vazquéz, kteří se ochotně do památníčků podepisovali.

Hotel, v němž fotbalisté Realu bydlí, leží jen pár metrů od stadionu. Po osmnácté hodině tam trenér Santiago Solari odpoví novinářům na tiskové konferenci, na 19.00 byl naplánován trénink. Například Bayern Mnichov si před pěti lety tiskovku pořádal sám na hotelu, kde bydlel.

Několik dnů před zápasem poslali zástupci Realu Madrid do Plzně žádost, co si přejí do kabiny a na trénink.

„Jde o standardní věci, které jsou běžné pro největší kluby. Je dbáno na každý detail a samozřejmě je všechno ve větším množství. Do šatny jsme tak připravovali například šest masážních lehátek nebo dva rotopedy. Led na regeneraci a hodně ovoce,“ poznamenal pro klubový web Václav Hanzlík.

„Co se týká doprovodu nebo zástupců médií, bude tady o dost víc lidí. Například pozice pro flash rozhovory bude mít 7 televizí. Musela na to být speciálně vyklizena jedna kancelář, kde jsou umístěny panely pro 3 televize.“

Zápas poběží na kanálech po celém světě včetně Jižní a Severní Ameriky. Real Madrid je fenomén.

Akreditace dostalo 200 novinářů, na zápas dorazí žurnalisté například z Německa, z Rakouska, z Polska, ze Švédska, ze Slovenska nebo z Itálie. „V Doosan Areně nebylo novinářů nikdy víc,“ poznamenal Hanzlík.

Klubová televize Realu bude přenášet i předzápasový trénink, do Plzně vyslalo jedenáct svých pracovníků včetně někdejšího slavného brazilského obránce Roberta Carlose, který působí jako expert.