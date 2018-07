Nechceme hráče, kteří sem jdou dohrát kariéru, říká Trpišovský

Každý si všiml, že je Slavia proti loňskému létu v posilování střídmější. I věk nově příchozích se podstatně snížil - před rokem byl nejstarší pětatřicetiletý Rotaň, letos Zelený, jemuž bude v srpnu šestadvacet.

„Nechtěli jsme hráče, kteří to sem jdou v uvozovkách dohrát, na to je česká liga moc náročná,“ míní Trpišovský.

Narážíte na loňské příchody zkušených matadorů ze zahraničí?

Českou ligu není jednoduché hrát, spousta hráčů to poznala. Časté souboje, vysoká intenzita hry... Třeba 90 procent zahraničních hráčů má problémy zvládat naše tréninky. Na druhou stranu mají techniku, kterou u našich těžko hledáte. Chce to skloubit.

Jste spokojený s kvalitou kádru?

Díky příchodům jsme ho zkvalitnili a rozšířili jsme možnosti skladby mužstva, aby nás tolik neparalyzovaly věci z jara. Jako když někteří museli nastoupit na „cizím“ postu a podobně.

Co očekáváte od Alexandru Baluty, nejdražší posily v klubové historii?

Má výborný první dotyk, driblink, s míčem umí něco výjimečného. Hraje dobře v meziprostoru mezi soupeřovou obranou a zálohou. Je univerzál - v Craiově hrál křídlo i hrot v rozestavení 4-3-3, za národní tým nastupoval na levém kraji zálohy v systému 4-4-2. Je silný v soubojích jeden na jednoho, to byla naše slabina během jara. Umí oběma nohama, zvládá hru do plné obrany, bývá na něj spousta faulů. Líbil se nám jeho drajv, měl skvělá fitness data v lize i na mezinárodní úrovni.

Má vůbec nějakou slabinu?

Musí si zvyknout na práci bez míče, ale to jsou takové detaily. A pak je důležitá jeho adaptace, bude to chvilku trvat, i když dělá všechno proto, aby se začlenil.

Přijde do Slavie ještě někdo?

Hlavně v ofenzivě bychom rádi kádr rozšířili, zejména kvůli počtu zápasů. Na jaře jich bylo 17 a v některých jsme mužstvo horko těžko skládali. Určitě ale zítra nebo pozítří někdo nepřijde. Nemůžeme si myslet, že dneska uděláme hráče a on nám v neděli vyhraje zápas v Olomouci. Leda by se podařilo přivést Ronalda, ale to už je pozdě... Máme seznam hráčů, o nichž jsme přesvědčení. Toho se chceme držet. I kdyby teď někdo přišel, nemohl by rovnou zapadnout do základní sestavy.

Co se opačného směru týče, jak jste reagoval na odchod Pavla Buchy do Plzně?

Moc jsem se k tomu nechtěl vracet. Rozhodl se jít svou cestou, nechtěl být spojený se Slavií. Až praxe ukáže, jestli to byl dobrý krok. Jeho rozhodnutí mě osobně zaskočilo, ale za svou kariéru je zodpovědný on sám. Víc bych se k tomu vyjadřovat nechtěl.

Jaké vlastně máte ambice pro nový ročník?

Abychom byli úspěšní. Abychom na hřišti prodali, jak mužstvo přistupuje ke své práci a povinnostem. Slavia má vyhrávat každý zápas a budeme se snažit, abychom to týden co týden zvládali.

Dostal jste od vedení konkrétní cíle?

Ambicí vedení je hra o titul, což je logické, směřovalo k tomu i posílení mužstva. Já ale nemám rád vykřikování hesel a cílů, rozhodující je, co předvedeme na hřišti.