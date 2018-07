Škodovi se líbilo video na MS. Penalty za evidentní držení, to je super, řekl

Devatenáct, čtrnáct, patnáct, dvanáct. Tak vypadala Škodova ligová střelecká bilance v posledních čtyřech ročnících. Díky novému formátu soutěže, v němž přibude až pět zápasů, pokud se Slavia udrží v první šestce, bude mít vytáhlý kanonýr víc možností svá čísla vylepšit.

I díky tomu se vám nový herní systém zamlouvá, že?

Jsem rád za víc zápasů. Ale je fakt blbý, že přibude víc únorových a prosincových termínů. Přestavil bych si třeba vložená kola ve středu, ale to je asi těžký dát dohromady.

Trenér Jindřich Trpišovský reaguje: Milan je rád, že je víc zápasů, protože chce překonat své gólové mety.

Jaká je nálada v týmu? Je lépe připravený než loni?

Jsem přesvědčený o skvělé náladě. Jádro je dlouho pospolu, udržuje se to. Nějakým odchodům a příchodům se vyhnout nedá, ale jádro je super. Jsme určitě připravenější líp než minulý rok. Po zisku titulu bylo najednou zápasů hodně, neměli jsme s tím zkušenosti. Teď jsme celkově líp připraveni.

Sledoval jste na mistrovství světa využití videa a přísnější posuzování zákroků ve vápně? Může to pro vás něco změnit?

Všiml jsem si, že na šampionátu byly skvělé hodnocené fauly v pokutovém území při standardkách. Z evidentního držení byla penalta, což je úplně super. Věřím, že se tím budeme řídit i tady, pro ofenzivního hráče je to dobré.

V lize bude videorozhodčí až na třech zápasech kola, co na to říkáte?

Jsem šťastný, že je video, je to super, Myslím, že pomůže, aby byla liga férovější.

Probírali jste v kabině odchod Pavla Buchy do Plzně?

To nechci komentovat.