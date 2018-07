Slavia na startu: nejvyšší cíle, kvalitní kádr a Van Buren si zlomil nohu

Než kouč Jindřich Trpišovský, Škoda a Vladimír Coufal ze suterénu, kde mají kabinu, vyjeli výtahem do třetího patra mezi žurnalisty, věděli, že útočník Mick van Buren po srážce s brankářem na tréninku odjel na vyšetření do nemocnice.

Ale diagnóza všechny nepříjemně překvapila: zlomená lýtková kost, operace a několikatýdenní léčení.

Je to jediný vážný problém, který Trpišovský před nedělním vstupem v Olomouci do nového soutěžního ročníku musí řešit. Jiný útočník Muris Mešanovič se po zranění kolene úspěšně zotavuje a v září by mohl být k dispozici.

Slávistická trikolóra Slávisté obléknou opět modré stulpny Tradiční červenobílou doplní pro novou sezonu na dresech Slavie třetí barva – modrá. "Modrými stulpnami vzdáváme hold sto letům Československa, ale i historickým úspěchům Slavie. Protože právě s modrými stulpnami byla Slavia nejúspěšnější," vysvětlil klub. Domácí dresy doplní dvě venkovní sady. Ta pro ligová utkání bude tmavě modrá jako v minulé sezoně, v evropských pohárech budou venkovní dresy světle modré.



„Je důležitý pro Slavii i kabinu, jeho naturel nám v některých zápasech na jaře možná chyběl,“ řekl Trpišovský.

Start ligy nestihnou ani záložník Jakub Hromada a stoper Lukáš Pokorný, kteří mají drobné šrámy z přípravy. Další střední obránce Simon Deli, který chyběl takřka celé jaro, trénuje naplno a je připravený.

„O sestavě na první zápas mám skoro jasno. Mám vždycky radši, když hráči vědí na čem jsou, než abychom je udržovali v nejistotě a řekli jim to hodinu před zápasem,“ poznamenal slávistický kouč.

Vladimír Coufal "Jsem tu nový, takže se hrozně těším. Je škoda, že první zápas nehrajeme doma. Doufáme, že to v Olomouci zvládneme," řekla posila z Liberce.

Slavia, druhý tým minulé sezony, začne ligu v neděli v Olomouci. Po odehrání tří kol vstoupí 7. srpna do kvalifikace o Ligu mistrů. Když ve třetím předkole neuspěje, půjde rovnou do základní skupiny Evropské ligy.

Na podzim odehraje minimálně osm pohárových zápasů v Evropě, devatenáct v lize a dva v domácím poháru.

„Slavia má vyhrávat každý zápas. Budeme se snažit, abychom to týden co týden zvládali. Čeká nás extrémní podzim, podle toho jsme se připravovali,“ podotkl kouč.

Milan Škoda "Těším se hrozně moc, přípravy mě úplně neberou. Jsem rád, že to už začne," poznamenal kapitán Slavie.

Cíle a ambice jsou nejvyšší: dostat se do Champions League a v domácí soutěži bojovat o titul. „Nemám rád vykřikování hesel a cílů, rozhodující je, co předvedeme na hřišti,“ zdůraznil Trpišovský. „Máme obrovský bonus v tom, že máme jistou Evropskou ligu, odpadnou nervy. Takže větší koncentrace je na první ligové zápasy, každý bod se bude na konci počítat. Každý ztracený bude dvojnásob bolet.“

Slavia během letního přestupního období získala zatím tři posily: reprezentačního obránce Coufala z Liberce, levého beka či záložníka Zeleného z Jablonce a rumunského ofenzivního hráče Balutu z Craiovy.

Avizovaný příchod egyptského záložníka Mahmúda Hasana, hrajícího pod přezdívkou Trézéguet, padl. Klub jednání s tureckou Kasimpasou o hráče, který se absolvoval mistrovství světa v Rusku, ukončil.

Změny ve Slavii Příchody: Coufal (Liberec), Zelený (Jablonec), Baluta (Craiova), Vantruba (Trnava NH) Odchody: Necid (Bursaspor - návrat z hostování), Sobol (Šachtar Doněck - návrat z hostování), Flo (Lausanne), Kuchta (Slovácko), Bucha (Plzeň), Danny, Mingazov, Ščuk (hledají si angažmá)

„Měl velký zájem sem jít, ale bohužel to nedopadlo. Nás trenéry to mrzí, věnovali jsme mu hodně pozornosti, my nebo naši skauti jsme na něj jezdili do Turecka. Měli jsme ho hodně prověřeného. Na mistrovství dokázal, že to je výborný hráč, typologicky by se skvěle hodil,“ litoval Trpišovský.

„Ale i tak máme kádr hodně kvalitní. Rozšířili jsme možnosti skladby mužstva, aby nás tolik neparalizovaly věci z jara, jako když někdo musel hráč nastoupit na jiném postu.“