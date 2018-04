Chceme napravit víkendové zaváhání, zní z Plzně před dohrávkou v Ostravě

Středeční dohrávka 19. kola HET ligy, která se hraje od 18.00 hodin na stadionu ve Vítkovicích, nabídne i tak řadu zajímavých příběhů. Staří známí půjdou po čase zase proti sobě.

Do Ostravy se vrátí Pavel Vrba, současný plzeňský kouč byl v sezoně 2003/2004 asistentem trenéra Františka Komňackého, když Baník naposledy v lize získal mistrovský titul. V Baníku působili také Radim Řezník a Lukáš Hejda.

Na druhé straně zase momentálně válčí plzeňští odchovanci Václav Procházka a Martin Fillo, host z Viktorie Tomáš Poznar kvůli dohodě klubů nenastoupí.

„Chceme rozhodně napravit víkendové zaváhání s Boleslaví. Musíme zvýšit důraz v osobních soubojích, jinak budeme mít zase problém. Nikdo nám nedá ani metr zadarmo,“ prohlásil před cestou na Moravu trenér Vrba.

„V Ostravě jsou ty zápasy vždycky hodně vypjaté a vyhecované. My se budeme snažit zvrátit nepříjemnou jarní bilanci,“ doplnil Marek Bakoš, slovenský útočník ve službách Viktorie.

Pro oba týmy je to nesmírně důležitý zápas, Plzeň sice dál vede ligu o devět bodů, ale na jaře se jí nedaří. Vyhrála jediný z pěti ligových zápasů, potřebuje se chytit. Poslední tým tabulky by měl být ideálním soupeřem, jenže zdání klame.

Baník oživil naději na záchranu

Ostrava po minulé výhře nad Jihlavou oživila naděje na záchranu, i když se dál krčí na dně tabulky. „Už nemáme na co čekat,“ komentoval situaci Václav Procházka, zimní posila Baníku. „Vítězství s Jihlavou je pro nás obrovská vzpruha do dalších zápasů,“ dodal zkušený stoper, jenž se dnes postaví proti někdejším spoluhráčům.

ONLINE Ostrava - Plzeň, podrobná reportáž od 18 hodin

„S Plzní to bude určitě jiný fotbal než s Jihlavou, nebude to překopávaná a anglický styl hry. Oni budou chtít tvořit a dávat si to do kombinace, na to se musíme připravit. Máme nějaký plán, ale nebudu ho prozrazovat,“ naznačil ostravský trenér Bohumil Páník.

Sváteční náboj zápasu ještě přidá skutečnost, že Baník nastoupí v červenobílých retrodresech připomínajících 95. výročí premiérového soutěžního zápasu.

Viktoria v úterý ještě trénovala v Plzni, pak se tým vydal pendolinem do Ostravy. Doveze zpátky tři body?