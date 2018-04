Plzeňský stoper Hájek: Jaro nám absolutně nevychází, příčin bude víc

„Na podzim jsme svým způsobem kralovali a jaro nám absolutně nevychází,“ říkal 26letý stoper Tomáš Hájek po utkání s Mladou Boleslaví. A doufal, že se viktoriáni výsledkově i herně chytí v následujících venkovních zápasech v Ostravě a na Bohemians 1905.

Tomáši, čím si vysvětlujete další domácí propadák?

Těch příčin bude víc, ale to si chceme rozebrat v kabině. Nebudeme to ventilovat. O některých věcech víme, proč to tak je… Nemám na to jasnou odpověď.

Mluvil jste o kabině, jaká tam byla po utkání s Boleslaví nálada?

V šatně to bylo úplně na ho…, to řeknu na rovinu. Můžeme si říkat, že to zlomíme a půjde to, ale jde o to předvést to na hřišti. Tam to teď vidět moc není, i když všichni chceme.

Zdá se, že ani soupeři už se nebojí do Plzně jezdit…

Máte pravdu, venku se nám daří lépe. Přitom ani nemáme být pod tlakem, Boleslav hraje o záchranu. My jsme si chtěli udržet náskok, co máme. První poločas ani nejde komentovat. Druhý už byl lepší, ale také nám pomohlo vyloučení. Vůbec nevím, čím to je.

Nemůže být problém ve slabší koncentraci?

Těžko říct. Byla tam dneska spousta nepřesných přihrávek, je to jedno s druhým.

Přitom to není tak dlouho, co jste porazili Sporting Lisabon. Proč ta změna, nemáte trošku v hlavách, že teď to jsou „jenom“ zápasy s Jihlavou nebo Boleslaví?

Tak to tady v Plzni není, za to dám ruku do ohně. Ale je tam víc chyb, než bylo na podzim. Ne, že se nedaří jednomu, teď se nedaří třeba pěti lidem. A když vypadne pět z deseti, pak je problém v každém sportu.

Co by v současné situaci pomohlo?

Rád bych vám odpověděl, ale sám nevím. Fotbal jsme hrát nezapomněli. Teď jedeme dvakrát ven, kde nechápu proč, se nám daří lépe. Věřím, že ty zápasy zvládneme lépe. Musíme zapomenout na to, co bylo.

Je tedy dobře, že už ve středu máte dohrávku v Ostravě a není moc prostor zaobírat se prohrou s Boleslaví?

Navážeme na to, kdy jsme hráli Evropskou ligu. Bylo kratší období mezi zápasy, mohli jsme dřív zapomenout. Věřím, že na Baníku to zvládneme. Pomalu začínáme cítit, že se na nás soupeři dotahujou, ale pořád to máme ve svých rukou.