Jihlava o poháry, Plzeň bod ode dna. Co ukazuje pohled na tabulku jara

Fotbal

Zvětšit fotografii Radost jihlavských fotbalistů a hluboké rozpaky plzeňských hráčů, kteří senzačně prohráli s outsiderem. | foto: Martin Polívka, MAFRA

dnes 14:17

K titulu by mašíroval Jablonec, o kvalifikaci do Ligy mistrů by bojovaly Jihlava i Karviná. To Plzeň by měla starosti se záchranou, byla by jen bod od poslední příčky. Všechno by platilo, pokud bychom ve fotbalové lize počítali do tabulky jen zápasy v jarní části.