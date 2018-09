Chybí hlad. Proto je fotbalová Plzeň v české lize zranitelná

Fotbal

Dalších 7 fotografií v galerii Plzeňský brankář Matúš Kozáčik loví balon ze sítě po obdrženém gólu od Jablonce. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

dnes 10:59

Dostali dvě drsné facky během jednoho měsíce. To už je na fotbalového mistra docela dost. Viktoria Plzeň samozřejmě může občas prohrát, to se přece stává, ale pokud prvního září schytá potupný výprask 0:4 od Slavie a v pondělí si dojede pro porážku 0:3 do Jablonce, o něčem to svědčí.