Nestačili jsme, soupeř byl výrazně lepší, uznal Vrba. Co se s Plzní děje?

V pondělní dohrávce se úřadující mistr mohl dotáhnout na vedoucí Slavii, ale v Jablonci vůbec nestačil a padl 0:3.

A nestíhal ani v předchozím utkání na hřišti soupeře, Slavia ho přejela 4:0. Náhoda? Momentální výpadek?

Nezdá se.

Pět ze sedmi vítězství v letošní sezoně Plzeň upachtila na 1:0. A v pátek ji čeká Sparta...

„Jablonec hrál dobře, ve všech faktorech byl lepší než my a zaslouženě vyhrál. My jsme na něj nestačili, byl výrazně lepší,“ uznal Vrba v pondělí.

Plzeň měla po úvodním utkání Champions League, minulý týden ve středu po velmi dobré první půli nakonec s CSKA Moskva remizovala 2:2. Do utkání v Jablonci zbývalo pět dnů.

Jablonec ve čtvrtek večer odehrál Evropskou ligu v Rennes (1:2), vrátil se v pátek. Na zotavení a přípravu měl méně času než Plzeň. Přesto dominoval.

Je to snad tím, že plzeňské opory stárnou, že je v týmu spousta třicátníků, kteří nezvládají dvě utkání v týdnu? „To si nemyslím,“ řekl Vrba.

„Ale souhlasím, že jsme měli špatný začátek. Po patnácti minutách se to vyrovnalo, ale dostali jsme gól. Měli jsme situace, po kterých jsme mohli srovnat, ale pak jsme dostali druhý. Sice jsme se snažili, ale oni byli důraznější, lepší.“

VIDEO: Myslím si, že jsme odvedli dobrý výkon, poctivý, pracovitý, řekl po zápasa Petr Rada

Plzeňští nenašli sílu na zvrat, přitom dřív pro ně nepříznivé skóre v lize nebylo důvodem k rezignaci. „Po třetím gólu jsme si přestali věřit, že tady můžeme něco získat,“ přiznal Vrba.

Udivuje výše porážky. Od chvíle, kdy Plzeň v ročníku 2010/2011 získala první titul v historii, nikdy za sezonu neutrpěla dva debakly.

Na jaře 2012 podlehla doma Olomouci 0:4, ale to byl ojedinělý zkrat. V posledním kole na jaře 2016 dostala na Slavii pět branek, ale to měli hráči za sebou dlouhé mistrovské oslavy.

Letos v dubnu podlehla na Bohemians 2:5. Signalizovalo to snad něco směrem k nové sezoně?

„Musíme si vyhodnotit, proč jsme v Jablonci byli slabší a proč byl soupeř v určitých prostorech silnější,“ řekl Vrba neurčitě. „Byl pohybově lepší, důraznější ve vápně a více razantní. Tři nula je spravedlivý výsledek.“

Jednotlivce hodnotit nechtěl, konkrétně matadora Koláře, kterého v poločase střídal. „Víte, říct se dá spousta věcí. Ale fér je to nejdřív sdělit hráčům v kabině. Tak by to mělo být.“