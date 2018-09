Plzeňský Hrošovský: Mohlo to vypadat, že jsme neměli chuť

„Když jsme takhle špatně vstoupili do zápasu a domácí dali dva góly, tak se jim pak samozřejmě hrálo dobře a v pohodě si přihrávali. Pro nás už to bylo pak těžké a mohlo to i vypadat, že jsme neměli chuť do zápasu,“ konstatoval plzeňský záložník Patrik Hrošovský. „Prostě jsme dneska odehráli velice špatný zápas.“

Čím si vysvětlujete tak špatný výkon?

Byli jsme na hřišti moc roztažení, daleko od sebe, všechny odražené balony potom měli tím pádem Jablonečtí a z toho se dostávali do těch šancí. O nějaké únavě to určitě nemohlo být, protože oni hráli ve čtvrtek a my ve středu.

Byla rozhodujícím faktorem nepřesnost vašeho mužstva v rozehrávce?

Jedna věc byla nepřesnost, komplikovali jsme si to a druhá věc byla, že když už jsme se dostali před jejich bránu, tak jsme z toho uhráli jenom málo a zase se to na nás valilo.

Překvapil vás Jablonec aktivní hrou a tím, že vás celý zápas přehrával?

Jablonec má kvalitu, vždyť hraje Evropskou ligu, a tady je to vždycky těžké. Věděli jsme to, ale bohužel musím přiznat, že dneska byli ve všem lepší.

Už v pátek vás čeká ligový šlágr doma se Spartou, pak v úterý Liga mistrů...

...program je to těžký, ale my to takhle máme v posledních letech vlastně pořád. V týdnu si tenhle nepovedený zápas rozebereme, zaměříme se na to, co jsme udělali špatně, aby se to v těch dalších zápasech už neopakovalo.