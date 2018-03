Anglická hysterie. Tuhle penaltu video řešit nemělo, zlobil se kouč

Nešlo o body, ani o slávu. O prestiž snad ano. Úterní mezistátní zápas ve Wembley proti Itálii skončil remízou 1:1, když hosté vyrovnali tři minuty před koncem z penalty.

Z penalty po faulu debutanta Jamese Tarkowského na pronikajícího Federika Chiesu. Z penalty, kterou německý sudí Deniz Aytekin nařídil až na doporučení videosudího.

„Chiesa sice ztrácel rovnováhu, když ho Tarkowski fauloval. Možná to bylo tvrdé rozhodnutí, ale správné,“ prohlásil bývalý mezinárodní rozhodčí Graham Poll pro britská média.

Jeho hlas se však ztrácel v davu stížností, s kterými začali někdejší vynikající útočníci a dnes televizní experti Gary Lineker a Alan Shearer. A na tiskové konferenci se přidal i nešťastný trenér Southgate.

„Myslel jsem si, že videorozhodčí má napravit zjevná pochybení, ale tohle takové nebylo. Nemyslím si, že tenhle zákrok měl videorozhodčí řešit. Jinak o tom můžeme debatovat celý den,“ řekl Southgate.

Podívejte se na zákrok Tarkowského na Chiesu:

Ano, smyslem videa ve fotbale je odstranění chyb rozhodčích, které by vedly k ovlivnění výsledky. Videorozhodčí přezkoumává každý gól, jestli byl regulérní. Přezkoumává zákroky v pokutovém území ve chvíli, pokud by měla být nařízena penalta, či naopak ji sudí chybně odpískal. Řeší, jestli měl sudí na hřišti udělit přímo červenou kartu a pomáhá při případné záměně identifikace hráče.

V úterý pozdě večer v Londýně postupoval přesně podle protokolu. Italský útočník Chiesa se probil do vápna a v souboji mezi třemi protihráči šel k zemi. Hlavní sudí nepískal, ukázal na roh.

V tu chvíli dostal pokyn, aby s navázáním hry počkal. Rozhodčí u videa přezkoumával, proč Chiesa souboj neustál. A zjistil, že Tarkowski ve chvíli, kdy italský útočník střílel, tak mu přišlápl nohu.

Hlavní rozhodčí Aytekin dostal do monitoru u hřiště nejlepší možný záběr, prohlédl si ho a nařídil penaltu. Ukázková práce, podobně jako v nedávném derby pražských S, kdy sudí Královec na doporučení kolegy u videa ve třetí minutě nastavení nařídil penaltu pro Slavii. Ta z ní srovnala na 3:3.

„Vypadá to, že Tarkowski mu šlápl na nohu, ale on už předtím padal,“ tvrdil anglický kouč.

„V žádném případě to penalta nebyla. Pravda, kontakt tam byl. Přišlápl jsem mu nohu, ale nechtěl jsem, nepokoušel jsem se o žádný zákrok, prostě jsem jen běžel. Nemyslím si, že by to byl důvod k tomu, aby šel na zem a pískala se penalta. Ale nechci si stěžovat,“ poznamenal Tarkowski.

„Není důležité, co si kdo myslí, jestli penalta byla, nebo ne. Videorozhodčí má odstranit zjevné chyby a tohle nebyl ten případ,“ zlobil se Lineker.

„Souhlasím s tebou. Jen se podívejte, co se kolem toho děje. Když se o tom tolik diskutuje a mnoho lidí se neshodne, tak to asi zjevná chyba nebyla,“ přidal se Shearer.

Když nedávno v Anglickém poháru mezi Tottenhamem a Rochdalem videosudí přezkoumával za první poločas sedm situací, experti se předháněli v tom, kdo projekt videorozhodčího víc shodí. Díky pomoci videa však hlavní na hřišti všechny verdikty učinil správně.

Byl z toho velký povyk i díky tomu, že komentátoři přenosu i trenéři pořádně neznali pravidla protokolu, svými výroky pak ovlivnili veřejnost.

A teď? Nebýt videorozhodčího, Itálie by byla poškozena. A nejspíš by prohrála, protože by penaltu nezahrávala.

„Ano, ten projekt může být úspěšný. Jestliže bychom video měli v minulém zápase v Holandsku, mohli jsme v úvodu kopat penaltu a soupeř by dostal červenou kartu. Teď jsme na to doplatili. Pro mě jsou zásadní dvě věci. Videorozhodčí by měl odstranit zjevné chyby a měla by tu být lepší komunikace s publikem, aby fanoušci věděli, co se stalo a co se řeší,“ podotkl Southgate.

„Pokud videorozhodčí takhle bude řešit situace na mistrovství světa, žádné stížnosti nebudou,“ uzavřel někdejší sudí Poll.