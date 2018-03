Videosudí pod palbou: Trapné, komické. Ale co znát pravidla, pánové?

„První poločas byl trochu trapný pro všechny. Nejsem si jistý, jestli tenhle systém fotbalu pomůže,“ prohlásil Mauricio Pochettino, uznávaný trenér Tottenhamu.

Fotbalu spíš nepomohou jeho slova. Nebo, je snad lepší uznávat neregulérní góly, Mauricio?

Ano, v prvním poločase hrál hlavní roli videosudí. Hlavní rozhodčí Paul Tierney měl často ruku u ucha, čímž naznačoval, že situaci zkoumá jeho asistent u obrazovek.

Šlo vždy o zásadní rozhodnutí, byla stoprocentně správná. Dvě situace, které byly sporné i pro videosudího, rozdělili arbitři spravedlivě mezi oba týmy. Tak v čem je problém?

„Myslím si, že fotbal, to jsou emoce. A není šťastné, pokud je odstraníme, zabijeme. Můj názor je, že máme nejlepší rozhodčí v Evropě. Rozhodčí je šéf na hřišti a má mít vždy poslední slovo,“ řekl argentinský kouč Tottenhamu.

Pokud by videosudí nezasáhl, jeho tým by vstřelil dva neregulérní góly. Ten první v 7. minutě po faulu Llorenteho. Španělský útočník se vzájemně držel s obráncem Harrisonem McGaheym, ale v rozhodující chvíli použil přece jen větší sílu a zatáhl ho, aby se dostal k míči. Hlavní rozhodčí na hřišti si toho nevšiml, ale videosudí doporučil gól neuznat.

Od 22. minuty do přestávky se zkoumalo dalších šest situací, z toho dva regulérní góly (dosažený gól se zkoumá vždy), tři penaltové zákroky a faul na případnou červenou kartu.

K neobvyklému momentu došlo v 25. minutě, kdy po faulu hostujícího Matta Donea na Kierana Trippiera hlavní sudí Tierney odpískal přímý kop z hranice vápna. Videoasistent mu řekl, že přestupek byl dokončen uvnitř pokutového území, takže verdikt změnil na penaltu. Přísnou penaltu.

Son se při rozběhu zastavil, mezitím do vápna vběhli jeho spoluhráči, korejský záložník dokončil pohyb a skóroval. Ne, gól neplatil. A v tu chvíli Pochetino, komentáři přenosů i fanoušci netušili proč.

Hlavní sudí Tierney ukázal Sonovi žlutou kartu a po konzultaci s videosudím nařídil nepřímý volný kop proti Tottenhamu. Jednoznačně správné rozhodnutí.

Pravidla říkají: „Hráč při provádění pokutového kopu se sice zastavit může, ale poté musí rozběh dokončit a teprve poté střílet. Pokud použije fintu, zastaví se a hned poté střílí, sudí ho napomene, branku neuzná a nařídí nepřímý volný kop.“

Son se zastavil přibližně metr od míče, poté už rozběh nedokončil, ale z kroku vystřelil. Pokud by se on přestupku nedopustil, sudí by posuzoval předčasné vběhnutí hráčů do pokutového území. V tom případě by penaltu nechal opakovat.

Během pár minut se sešlo víc situací, které podle protokolu má videoasistent řešit. I proto z toho byli všichni nervózní.

„Pokud k tomu můžu něco říct, tak si myslím, že je třeba udělat ještě hodně práce, mluvit o tom, vysvětlit to lidem. Viděl jsem kolem sebe, že všichni byli zmatení. Jsem pro nové technologie, ale buďme opatrní v tom, jak to změní hru,“ řekl Pochettino už smířlivě. „Pro rozhodčího je to těžké, cítil jsem s ním. Bylo mi líto fanoušků, protože bylo těžké ty situace pochopit.“

Fanoušek nemá povinnost znát protokol, který určuje, kdy a v jakých situacích videosudí do utkání vstupuje. Ale pak je sám proti sobě, neví, nezná a vzpurně reaguje. Jako by se rozčiloval, že nebyl uznán gól po úmyslném a viditelném hraní rukou.

Fotbal musí líp informovat diváky o tom, co přesně a jaké situace se na hřišti přezkoumávají. Při sledování ragbyového utkání všichni na stadionu i u televizí vědí, co přesně rozhodčí zjišťuje.

„Bylo to školení, jak má videorozhodčí fungovat. Já jsem si to užil. Zmatek kolem toho byl stejně vzrušující jako naše hra, teď už tomu rozumím víc. Je nutné se rozhodčích zastávat a ještě nutnější je to vysvětlit fanouškům,“ zdůraznil Keith Hill, trenér Rochdale.

„Já jsem věděl, co se děje, ale souhlasím, že to potřebují vědět i lidé na stadionu. Není možné si myslet, že všem je všechno jasné. I fanoušci by to toho procesu měli být zapojeni,“ tvrdí kouč Rochdale.

„Videorozhodčí by mohl být pro fotbal prospěšný. Ale někdy je komické, jak dlouho to trvá a nikdo neví, co se děje,“ řekl někdejší záložník a dnes televizní expert Jermaine Jenas.