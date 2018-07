Už žádné klacky, slibuje před sezonou plzeňský šéf Šádek

Před minulou sezonou jste si na konkurenci z Prahy připravil klacky. Co vytáhnete letos?

Klacky byly spontánní, vzešly z kabiny a měly happy end. Třeba mě nějaká originální motivace ještě napadne, ale každopádně ročník, který nás čeká, je mimořádný sám o sobě. Nový model ligy, základní skupina Ligy mistrů... Výzev je před námi dost, vlastně nemusím vymýšlet nic.

V Plzni byste měli vymyslet, aby vám zase jaro neproteklo mezi prsty. Co se s mužstvem stalo?

Nevím, jestli bych chtěl mít příště po podzimu tak velký náskok. (úsměv) V průběhu sezony nás potkala spousta proměnných. V létě zranění, takže jsme na poslední chvíli řešili doplnění kádru. Pak výjimečný podzim. A jaro? Všichni jsme podlehli pocitu, že se nám nemůže nic stát. Byť jsme do jednoho říkali, jak si uvědomujeme, že nic není hotové. Jedna věc je, co říká pusa, a druhá, co si myslí mozek. Jaro bylo herně bídné. Nemít takový náskok a konkurenci, která nám nebyla schopná dát lekci, titul jsme neuhráli.

Která chyba byla fatální?

Mohlo jít o systémový problém, protože dobře nevypadalo víc hráčů. Jaro pro nás bylo mentálním cvičením. Vyzkoušeli jsme si, jak - byť s velkým náskokem - pracovat pod extrémním tlakem.

Byl extrémní i kvůli ohroženému postupu do Ligy mistrů?

Nepopíráme, že z pohárových příjmů se Viktoria rozvíjí. Nemáme takové možnosti jako Sparta se Slavií, pro nás byla Liga mistrů klíčová. V zimě s tím člověk začal kalkulovat. Vymýšlel, jak rozvíjet infrastrukturu, některé věci z příjmů z Champions League už s tím byly spojené. Připravovali jsme klub na něco, co najednou hrozilo, že nám vypadne z ruky. Kdyby mi po remíze v Olomouci, což bylo první jarní kolo, někdo řekl, že se o titul budeme prát až do konce, vysmál bych se mu.

Velká nervozita?

Humor mě přešel. Ten klacek, který jsem měl připravený na sparťanský a slávistický tank, jsem vytáhl ze skříňky a začal se s ním zezadu řezat. Donekonečna jsem se v duchu ptal, co jsme měli udělat jinak, aby to nenastalo.

Proto jste si po titulu pustil pusu na špacír a poslal do Prahy neomalené vzkazy?

I když bylo jaro extrémní, mé chování to neomlouvá. Nechal jsem se strhnout euforií. Z pohledu voleného funkcionáře Ligové fotbalové asociace to nebylo na místě. Klukům ze Sparty a Slavie jsem se omluvil.

Co to do vás vjelo?

Jak jsme při oslavách na plzeňském náměstí Republiky najeli tankem na dlažební kostky, asi jsem se bouchl o dělo. Měl jsem chvilkovou ztrátu paměti. Nejspíš i proto jsem se na tanku vydováděl víc, než bylo zdrávo. A než odpovídá mé funkci.

Zkušenost?

Rozhodně velká. Už vím, že příště se to nestane.

Plzeň má před sebou převratnou sezonu, v níž má zaručenou Ligu mistrů. Zkusíte popsat, jaká je to výhoda?

Peníze jsou pro Plzeň strašně důležité, aby byla životaschopná. A konkurenceschopná klubům, které mají nejvyšší ambice každý rok. Liga mistrů je mimořádná, s obrovským přesahem a prestiží. Když jsme v létě 2011 postoupili do Ligy mistrů poprvé, vzpomněl jsem si na nebožtíka Frantu Hrdličku, dlouholetého šéfa Teplic. Jeho mottem bylo: Musím zažít Champions League!

Jemu se to bohužel nepoštěstilo.

I proto jsem si ten úspěch vychutnával a říkal si: Bože, je to jen jednou, nebude se to opakovat.

Vidíte, opakovalo se to napřesrok.

A já si říkal: Teď už je to vážně naposledy.

Teď jste v Lize mistrů potřetí. Co tam ukážete?

To je druhá věc. Stresová. Když jsem jel na soustředění do rakouského Westendorfu, prosvištěl jsem v Mnichově kolem Allianz Arény, kde jsme se na podzim 2014 nedostali proti Bayernu ke střele. Sportovní ředitel Franta Mysliveček z legrace povídá: Neboj, letos je Bayern slabší.

Uvidíme.

Víte, zrovna začínají předkola a je velmi příjemné, že jsme jich ušetřeni. I kvůli tomu máme v přípravě tak dobré výsledky, protože se mužstvo může koncentrovat jen na ligu. Na hráčích vidím velkou chuť. A pozoruju i napětí kvůli tomu, kolik je v kádru kvalitních fotbalistů.

Už přemýšlíte o Lize mistrů? Losuje se 30. srpna.

Většina kluků chtěla Real, jenže po odchodu Cristiana Ronalda do Juventusu se preference změnily. Pro nás funkcionáře by bylo příjemné setkat se s Pavlem Nedvědem, který Plzní prošel a teď sedí v Juventusu ve vedení, ale stejně nevíte, co si přát. Jestli atraktivitu, nebo v uvozovkách přijatelnější soupeře.

Takže?

V klubové restauraci máme mapu světa s označenými městy, ve kterých už jsme hráli - a rád bych přidal nové odznaky. Třeba Liverpool, Manchester United, Real, Juventus.

Co Paříž?

Dívám se na Mbappého, co si v raketové rychlosti dovoluje na mistrovství světa. Chudák David Limberský, kdyby proti němu hrál... (úsměv)

Pokud zvážníme: může být Plzeň i díky bonusům z Ligy mistrů dál úspěšná?

Neustoupíme-li z naší práce, budeme pro Spartu a Slavii konkurentem vždycky. Před rokem se debatovalo jen o tom, jestli vyhrají ti, nebo ti. A my že možná budeme tlačit zezadu.

Protože Sparta se Slavií nakupovaly ve velkém. Teď od přestupového boomu ustoupily. Vnímáte tu změnu?

Myslím si, že to dělají jako my. Rozumně. A my se tím pádem nemůžeme nikde schovávat. S konkurenty budeme hrát kdo s koho. Kdo s námi nebude počítat, tak je blázen.

Nebojíte se, že už jsou vaši hráči přejedení úspěchy?

Tu otázku si klademe dlouho. Nejsou přejedení? Staří? Teď se možná ti nejstarší přehoupli do okamžiku, kdy si opravdu užívají každý zápas. Ti ve středním věku zase ochutnali úspěch z lavičky a chtějí být pod dalším podepsaní sami. Dozrávají a my je musíme přesvědčit, že budou těmi, kdo Plzeň potáhnou dál.

Vy sám přejedený nejste?

Když se náhodou po podzimu přejím, tak mě vždycky jaro vyhladoví. Ale vážně. Já mám totiž pocit, že plzeňský fanoušek je přejedený evropských pohárů. A to říkám s plnou vážností, respektem a zamyšlením pro lidi, kteří zvláštně povídají a komentují věci, které jim nepřísluší. Jako fanoušci mají právo cokoli hodnotit, ale je zvrácené, aby někdo v Plzni opovrhoval předkoly Ligy mistrů nebo snad zápasy základní skupiny Evropské ligy. Asi se zapomnělo na to, kde byla Plzeň před deseti lety.

Vy to vnímáte?

Každý den si opakuju, kde jsem tehdy byl já, kde jsem pracoval a kam jsme se díky společné práci dostali. Člověk by si měl každý evropský zápas vychutnat, protože už žádný další přijít nemusí.

I proto Plzeň znovu posilovala? Přišlo pět nových hráčů.

Já si hlavně vážím toho, že nás nepotkalo to co loni. Na letním soustředění jsme během jediného dne přišli o čtyři hráče. Zranili se Hubník, Limberský, Kovařík, Řezník.

Zamluvili jsme vaše posily. Co stoper Pernica z Jablonce?

Přesně jsme věděli, proč ho do týmu chceme. Umí vnést klid do defenzivy, zkvalitní hru, má konstruktivní rozehrávku.

Ekpai ze Zlína?

V jistých fázích sezony jsme ztratili dynamiku a přímočarost po stranách. Společně s Ekpaiem, Kopicem, Petrželou a Zemanem jsme schopni vrátit se k tomu, co nás dřív zdobilo.

Ale Nigerijec Ekpai neumí česky, přitom vy jste česko-slovenský klub.

Nebojte, my ho předěláme na Čecha. (úsměv)

Jak? Už se učí česky?

Od středy začíná. Na hodiny bude chodit každý den.

Co Roman Procházka, slovenský záložník, který přišel ze Sofie?

Nesmírně pracovitý fotbalista s výbornou střelou ze střední vzdálenosti. Charakterově zapadá do našeho konceptu, navíc prokázal obrovskou kvalitu i v Levski. Věřím, že se u nás prosadí.

Adolf Šádek při podpisech smlouvy s Mosesem Ekpaiem a Dominikem Janoškem.

Dvacetiletý záložník Janošek zatím zůstává jako host ve Slovácku. Proč?

Chceme být připraveni, pokud odejde Patrik Hrošovský, který má dlouhodobě vysokou kvalitu a už druhé třetí přestupové období licitujeme o tom, jestli ho pustit. I Tomáš Hořava už má třicet let, takže může přijít s tím, že by někam odešel. Pracujeme tak, abychom byli na podobné situace do budoucna připraveni.

Proto přišel i Pavel Bucha, další záložník ročníku 1998?

O Buchu jsme stáli už v době, kdy byl ještě ve Slavii pod smlouvou, a byli jsme ochotni za něj zaplatit. Když pak nastala situace, že je volným hráčem, neváhali jsme. Ať to může teď znít jakkoli, kdybychom to neudělali my, udělá to někdo jiný. Bylo to vlastně jednoduché! Hráč byl amatér, my mu dali smlouvu a je tady.

Jenže Slavia to považuje za podraz...

To ať posoudí někdo jiný. Věci, které se děly potom, mně nepřísluší komentovat.

Okomentujete aspoň, co se děje kolem nejlepšího ligového střelce Krmenčíka? Přestoupí?

Osobně si myslím, že zůstane. K žádnému jednání nedošlo, žádná nabídka nás nezmrazila a my nejsme ti, kteří se ho chtějí zbavit. Nepotřebovali jsme ho prodat v zimě a nepotřebujeme ani teď. Jsme rádi, že se srovnal, a vidím na něm obrovskou chuť. Jaro se mu nevydařilo, byl zraněný a k titulu pro krále střelců se spíš protrápil.

Za kolik byste ho prodali?

V zimě byla ve hře částka 300 milionů.

Krmenčík nelitoval, že mu Newcastle nevyšel?

Myslím, že je rád, že zůstal v partě, se kterou je naladěný na stejnou vlnu.