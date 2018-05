Doslova bouřlivé oslavy. Sígr Limberský, zpěvák Živulič i vzkazy od Šádka

Necelou hodinu před začátkem utkání, které definitivně stvrdilo plzeňské ligové prvenství, se nad západočeskou metropolí prohnala silná bouřka. Před výkopem se počasí umoudřilo, déšť ustal a Viktoria dokráčela k výhře nad Teplicemi 2:1.

Krátkou cestu ze Štruncových sadů absolvovali hráči společně s pohárem na obrněném vojenském voze z druhé světové války. „Tak jsme mistři, no a co?“ neslo se centrem Plzně.

Kolem osmé hodiny vystoupali fotbalisté i realizační tým jeden po druhém na pódium umístěné hned vedle katedrály svatého Bartoloměje.

„To památné odpoledne, kdy jsme Baník zlomili...“

„Viktorka? Plzeň! Mistr? Ligy!“

„Víte, proč jsem se do Plzně vrátil? Kvůli vám!“ zdraví příznivce kouč Pavel Vrba.

„A kvůli nám jako ne?“ čertí se naoko hráči.

„Už jsem hodnej kluk, věříte mi?“ říká David Limberský a čeká na nesouhlasnou reakci publika. Dočká se hned vzápětí. „To je dobře, že mi nevěříte. Jsem sígr!“ křičí.

Oslavy pokračují. Náměstí na dálku zdraví Mariána Čišovského, o překvapení se stará Diego Živulič, který zpívá C’est la vie od plzeňského rodáka Karla Gotta.

„Že jsme tady naposledy? To si myslí jen kluci v Praze,“ s úsměvem rýpe generální ředitel Adolf Šádek do rivalů – Sparty a Slavie.

„Ani nám nevadí, že jste tenkrát vtrhli na vrátnici,“ směje se Limberský v reakci na incident, ke kterému došlo minulý týden po remíze se Slováckem. „Měli jste projít rovnou až do kabiny, to by byla větší sranda!“ dodává boss Šádek.

Postupně se povětrnostní situace nad Plzní horší. Bude pršet, zdá se. K završení bujarého křepčení s fanoušky zbývá jediné – slíbený ohňostroj. Původně měl přijít na řadu v půl desáté, kvůli hrozbě deště ale musejí organizátoři reagovat.

Rozhodnuto, pyrotechniku odpálí téměř o hodinu dříve.

„V Plzni umíme poručit úplně všemu. Tomu pořád v Praze nemůžou uvěřit, že my poručíme i počasí!“ usmívá se Šádek.

Za zvuků písně Příběh nekončí rozzáří nebe nad městem první světélka. Zpívají hráči, zpívají funkcionáři, zpívají fanoušci. A přidat se zřejmě chce i vyšší síla, která na všechny přítomné sesílá silné krupobití.

Stahují se nad plzeňským klubem mračna? Ano, ale zatím jen ta skutečná. Na obloze.