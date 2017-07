Na Slavii to nebyla ztráta, ale ztrátička, říká teplický Vondrášek

„Celý 1. poločas jsem se hledal, balon mě míjel, moc jsem se nedostával do hry. Snažil jsem se po moct klukům aspoň díky náběhům. Ve 2. půli už to bylo lepší.“

Jen start zápasu Teplice nezachytily a v něm dostaly gól z nespravedlivě nařízené penalty po Vondráškově ruce, která nebyla.

„V úvodu jsme trošku dostali za vyučenou, přece jen hrát na půdě mistra před 11 tisíci diváky... Nastoupili na nás, nám chvilku trvalo, než jsme získali tempo. Potom jsme se zvedli, od 20. minuty jsme předváděli zajímavý fotbal. A vytvořili jsme si některé gólové situace,“ řekl teplický kouč Daniel Šmejkal.

Na jaře Teplice patřily k nejlepším a o fous jim utekly evropské poháry. I když je brzy na hodnocení, zdá se, že skláři na minulou sezonu navázali. „Všichni viděli, že fotbal měl hlavu a patu. Doufám, že nás to povzbudí do sezony,“ přeje si Vondrášek. „Šancí jsme měli celkem dost na to, že jsme hráli na Slavii. Není to ztráta, ale ztrátička. Dalo se tady bodovat.“

Teplice dokonce vypadaly o trošku líp než obhájce titulu. „Chybělo, abychom trefili bránu. Nebyli jsme efektivní. Měli jsme čtyři tutovky a nevybavuji si, jestli si Slavia vůbec nějakou vytvořila,“ marně pátral Rezek v paměti. „Ale to, že jsme nevstřelili žádnou branku, je pro nás velká kaňka.“

Vondrášek: Okradli nás! „Jsme lidi a děláme chyby. Bohužel i rozhodčí je jen člověk," řekl teplický obránce Tomáš Vondrášek, po jehož odpískané ruce sudí nařídil pokutový kop. On hru rukou popírá a lituje, že tento moment rozhodl o výsledku.Celý článek

Vondrášek přikývl: „Měli jsme plno závarů po centrech ze stran, po rohových kopech dvě tutovky, Vaněček a Jeřábek měli čisté balony na palici, stačilo trknout přímo na bránu, to se musí proměňovat. A taky pár tečovaných střel, které pomalu škrtaly o tyčku. Je to otřepané, ale štěstí u nás dneska moc nestálo.“

Slavia ze sestavy z kvalifikace Ligy mistrů proti Borisovu nechala jen čtyři jména. S tím Teplice počítaly. „Napsali jsme si na tabuli, jak by její sestava měla vypadat, nějaké škrtance jsme sice měli, ale celkem se náš realizační tým trefil,“ podotkl obránce Vondrášek.

V sobotní domácí premiéře vyzvou skláři Duklu, která v Plzni rupla 0:4. „Patří mezi nejlépe kombinující mužstva. A navíc ji asi po čtyřce v Plzni čeká nějaké zemětřesení. Těžký zápas,“ tuší Rezek.