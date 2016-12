S Rosickým to vypadá nadějně, Dočkal se do zahraničí nechystá

Informace o zdravotním stavu šestatřicetiletého záložníka jsou vedle zásadní změny v realizačním týmu u sparťanských fanoušků před vánočními svátky nejočekávanější.

„V úterý jsem s Tomášem strávil hodinu a půl příjemného rozhovoru. Jsme pozitivní, máme konkrétní představy o tom, jak by se měl vyvíjet jeho tréninkový proces,“ podotkl Požár.

„Tomáš se do přípravy zapojí v jejím průběhu,“ poznamenal jeden z Požárových podřízených u prvního týmu trenér David Holoubek.

Rosický se po víc než patnácti letech v zahraničí v srpnu do Sparty vrátil, což byla událost podzimu.

Jenže v prvním utkání proti Mladé Boleslavi odehrál necelých dvacet minut a pak už nenastoupil. Víc mu nedovolilo zrádné zranění achilovky.

Minulou sezonu v Arsenalu, kde působil deset let, kvůli svalovým potížím promarodil skoro celou. Otázkou nyní je, kdy Rosický znovu začne hrát.

Bude to už v polovině února, kdy Spartu čeká úvodní duel prvního kola vyřazovací fáze Evropské ligy v Rostovu na Donu?

„Nechtěl bych tady slibovat, že Rostov stihne. Ale máme tady z toho ze všeho velmi dobrý pocit a věříme, že Tommy bude v pořádku,“ řekl Požár.

Rosický nebyl jediným marodem, kterého Sparta postrádala. V průběhu podzimu se zranili Frýdek, Vácha, Zahustel, Šural, Costa, Čermák, Sáček, Václav Kadlec a Bičík. Costa s Čermákem a Bičíkem se stihli uzdravit, ostatní začnou 4. ledna. Až na Frýdka, který podstoupil plastiku křížových vazů v koleni. Jeho léčba si vyžádá ještě několik měsíců.

„Intenzivně jsme se zabývali tím, proč jsme měli tolik zraněných. Řešili jsme všechno možné, od tréninkového procesu, přes zátěž, zázemí na stadionu, podloží na hřišti až po zdravotní vyšetření. Ale nejsme schopní momentálně identifikovat konkrétní příčinu. Půjde velmi pravděpodobně o souběh více faktorů. V několika oblastech máme rezervy, připravujeme koncept a od ledna bychom chtěli některé věci dělat jinak,“ podotkl generální ředitel klubu Adam Kotalík.

Vzhledem k tomu, že se většina marodů Spartě uzdravuje, neočekává se, že by v zimní přestupním období klub usiloval o příchody nových hráčů. Podle zákulisních informací však Sparta jedná o přestupu rumunského levého obránce Bogdana Vatajelua z Craiovy.

„Nebudeme to komentovat, nemám k tomu co říct,“ reagoval Kotalík. „Můžu jen prozradit, že usilujeme o příchod defenzivního hráče. Je to jediný transfer, na kterém pracujeme. Uvidíme, jestli pak dojde k něčemu dalšímu,“ podotkl Kotalík.

„Sháníme levonohého hráče,“ doplnil s úsměvem Požár. Takže to bude Vatajelu?

Sparta zároveň nepočítá s tím, že by tým opustila některá z opor. A už vůbec ne klíčový hráč Bořek Dočkal.

„Žádnou nabídku na přestup Bořka jsme nedostali, ani na nikoho jiného. Ani nemáme náznaky, nevím, kde se to objevilo. V zimě žádné odchody řešit nechceme. Nehodláme tým oslabit,“ zdůraznil Kotalík.