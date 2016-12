Spartu povede jako hlavní trenér Požár, Holoubek u týmu dál pokračuje

Tomáš Požár narozen 9. září 1975 Odchovanec Sparty, který to dotáhl až do áčka. Na pozici středního obránce debutoval v necelých devatenácti, v lize však za ni odehrál jen 17 utkání. Poté nastupoval za Teplice a Jablonec, ale kariéru mu kazila častá zranění. Jako funkcionář se do ligy vrátil v roce 2012 v Bohemians jako sportovní ředitel, předtím působil i mládeže. Loni v létě ho angažovala Sparta na pozici šéfa skautingu. Letos v září se stal sportovním ředitelem a nyní i trenérem. Pracovitý, pečlivý, poctivý, srdcař. Má velký přehled o hráčích, právě on v Rumunsku pro Spartu vyhlédl potenciální posilu Bogdana Vatajelua.