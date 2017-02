Sparta získala válečníka, z Liberce dotáhla přestup stopera Hovorky

Hovorka byl pro Liberec jedním z klíčových hráčů, stabilním stoperem. Před přestupem na sever Čech hostoval v druholigovém Žižkově, odkud si ho s sebou vzal trenér Jindřich Trpišovský.

Sparta ho pustila s tím, že si nechala předkupní právo. Klauzuli ve smlouvě využila, o čemž iDNES.cz informoval minulý týden. Administrativně byl přestup dotažen nyní.

„David je válečník, nesnáší, když jeho tým prohrává, pro kluky kolem sebe je ochotný obětovat cokoli. Takové hráče mám rád. Navíc je náš, vyrostl tady,“ řekl sparťanský trenér Tomáš Požár pro klubový web sparta.cz.

Sparta získala hráče, který výborně zvládl přechod z druhé ligy mezi elitu. Z nezkušeného mladíka ji vyrostl stoper, který od léta může kandidovat na základní sestavu.

„Líbila se mi vize, kterou mi trenér Požár osobně představil. Bavili jsme se o plánech do budoucna, o mém uplatnění ve Spartě a to mě přesvědčilo. V klubu mám osobní historii, prošel jsem mládeží, pro mě je to teď nová výzva a krok dopředu,“ poznamenal Hovorka.

V Liberci nastupoval pravidelně v evropských pohárech a pomohl týmu ke třetímu místu v lize. I v současném ročníku s Libercem úspěšně zvládl zrádnou kvalifikaci o Evropskou ligu, jenže v listopadovém zápase ve Florencii si poranil kolenní vazy. Léčba a rehabilitace si vyžádá nejspíš celé jaro.

Pro Spartu je Hovorka třetí zimní posilou, už dřív do útoku získala Néstora Albiacha z Dukly a do obrany Bogdan Vatajelua z Craiovy. Z hostování v Bohemians se ještě vrátil brankář Viktor Budinský.

Hovorka před odchodem do Liberce hrál druhou ligu za Hradec Králové a Žižkov. V létě 2015 bývalý sparťanský trenér Zdeněk Ščasný uvažoval o tom, že mu dá šanci v přípravě. Nakonec se talentovaný obránce stal součástí obchodu mezi kluby: Šural přestoupil do Sparty a Hovorka se Sýkorou do Liberce.

I na Sýkoru měla Sparta předkupní právo, ale nevyužila ho. Záložník měl zájem odejít do Slavie, navíc by Sparta musela dorovnat slávistickou nabídku, která se blížila třiceti miliónům korun. U Hovorky to dělat nemusela. Jelikož je zraněný, s nikým se o něj přetahovat nemusela.

Mimochodem, současný faktický sparťanský trenér David Holoubek vedl Hovorku kdysi v dorostu.