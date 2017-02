Sparta si bere z Liberce stopera Hovorku, využila předkupní právo

Jako první přinesl zprávu server isport.cz.

Liberec tak během pár dnů přišel o oba stabilní střední obránce. Kapitán Lukáš Pokorný přestoupil do Montpellieru, Hovorka se vrací do Sparty.

Hovorkův přestup do Liberce v létě 2015 byl součástí transferu Martina Frýdka do Sparty. Ta tenkrát u Frýdka využila předkupního práva a svého odchovance, který se během libereckého angažmá „vyhrál“, vzala zpátky. A podobné je to i s Hovorkou.

Ve Spartě byl od přípravky, když mu bylo dvacet, hostoval v druholigovém Hradci Králové a poté ve Viktorii Žižkov.

Právě v malém pražském klubu se Hovorka potkal se současným libereckým koučem Jindřichem Trpišovským. Před rokem a půl si Trpišovský vzal s sebou do Liberce.

Tehdejší sparťanský trenér Zdeněk Ščasný sice uvažoval, že Hovorku zkusí v přípravě, ale nakonec ho nepovolal.

V Liberci Hovorka okamžitě naskočil do základní sestavy, v minulém ročníku se podílel na parádní jízdě v Evropské lize, v níž Liberec až do posledního utkání bojoval o postup ze skupiny. V domácí soutěži pak pomohl ke třetí příčce.

V současném ročníku byl Hovorka jedním z klíčových hráčů týmu, který znovu postoupil do základní fáze Evropské ligy. Ale v listopadu v utkání na hřišti Fiorentiny si v souboji s Kaliničem poranil vazy v koleni.

„Byla to pro mě nejhorší zpráva v sezoně, možná za celou dobu, co jsem tady v Liberci. Tohle je nejvážnější zranění, které může být. Pro mě to byla strašná rána. V tu chvíli ztratíte chuť do fotbalu, protože se to stane hráči, který je tady možná největší profesionál, stará se o sebe, všechno dělá. Trénuju ho třetím rokem,“ litoval Trpišovský.

I odteď se bude Hovorka připravovat pod trenérem, pod nímž kdysi nastupoval ve sparťanské mládeži - znovu se potká s Davidem Holoubkem.