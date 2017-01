Chceme Slovácko zase rozhýbat, slibuje nový ředitel klubu Pojezný

Váhal jste, jestli novou pozici přijmout?

Říkal jsem si, že ta nabídka mohla přijít i později. Ale vzhledem k tomu, že mě s ní přímo oslovil majitel klubu a já ve Slovácku působím už řadu let, asi jsem do toho jít musel. Sám bych se o to nerval.

Petr Pojezný Jednačtyřicetiletý rodák z Ostrožské Nové Vsi fotbal nikdy vrcholově nehrál, od deseti let se věnoval rychlostní kanoistice. Patřil mezi české reprezentanty, jeho největšími úspěchy byl bronz na mistrovství Evropy ve Španělsku v roce 1995 a tři sedmá místa na světových šampionátech, byl členem pražské Dukly. Vystudoval obor management tělesné výchovy a sportu na Univerzitě Karlově v Praze. V roce 2001 se stal manažerem mládeže tehdejšího klubu 1. FC Synot (později přejmenovaného na 1. FC Slovácko), později se stal generálním sekretářem klubu. Od června 2004 je členem představenstva klubu.

Bude Slovácko pod vaším vedení jakkoliv jiné?

Já se ztotožňuji s nastaveným fungováním klubu, výchovou hráčů a jejich začleňováním do ligového fotbalu. Teď jsme se dostali do stadia, kdy nějakou dobu hrajeme průměrné umístění v lize. A já říkám zaplať pánbůh za to. Je ovšem logické, že zájem veřejnosti pak trochu klesá, protože samotná liga zevšední. Když lidem něco nepředhodíme, asi se nic moc nezmění. Je na nás to trochu rozhýbat. Ale ze dne na den nezačneme nějak bláznit.

Takže dorazí noví hráči?

Podle mě máme hráčů dost, ale nějakého zajímavého přivést chceme. Rozhodně na přestup, nebo na hostování s reálnou opcí.

Je ve vašich úvahách i takový tahák, jako byli v minulosti Zelenka, Švancara nebo Došek?

Samozřejmě bychom byli rádi za dalšího Doška, ale je potřeba si uvědomit, že než jsme se trefili jeho příchodem, vystřídali se nám tady s mnohem menším úspěchem další čtyři útočníci. Ale ano, jednoho takového hráče, nebo možná dva, bychom rádi získali. Asi zároveň nemůžeme myslet třeba na Bořka Dočkala, až takové jméno by se nám asi těžko podařilo přivést.

Příchod posily chcete „jen“ kvůli lepším výsledkům, nebo i coby oživení pro fanoušky?

Jde nám o to, abychom obstáli. V lize i u lidí. Za sebe zdůrazňuju, že podle mě není lepší situace než hrát úspěšně první ligu s místními hráči, Zajícem ze Suché Lozi, Machalíkem z Uherského Brodu. Když se nám na pozice v áčku tlačí naši hráči, reprezentanti do 19 let, je to přece fantastické. Teď do přípravy jdou Rezek nebo Kubala. Lidi třeba zatím ta jména tolik neregistrují, ale já řadu našich hráčů znám odmala, takže vím, že jsou to opravdu velice zajímaví fotbalisté. Hodnota Filipa Kubaly je teď pro mě tak půl milionu eur, za míň jej neprodám. Jenže pokud bych sem přivedl čtyři nové hráče, třeba si tím jednorázově polepšíme o tři místa v tabulce, ale zavřu dveře do áčka čtyřem dorostencům s ohromným potenciálem a celému systému výchovy mládeže dám facku, protože mladí hráči nebudou cítit, že mají do ligy blízko.

Slovácko posílil liberecký Navrátil Technický a rychlý záložník Jan Navrátil příchází z Liberce. Odchovanec olomouckého fotbalu se ve Slovácku dohodl na smlouvě na tři a půl roku. Více zde.

Po odchodech Diviše, Kerbra a zatím i Hlúpika vás tlačí bota na obou stranách zálohy, že?

To samozřejmě vnímáme, přiznávám, že nějaký příchod nyní chceme, ale nenecháme se k ničemu vybláznit.

Kromě samotného fotbalu, případných nových tváří, máte i jiné plány, jak dostat na stadion víc diváků? Fanoušci si třeba stěžovali, že komunikace s klubem v poslední době nebyla optimální.

Určité plány máme, ale celý koncept teprve utváříme. Nesmí to ale vycházet jen z klubu, uměle. Chci, aby se zájem o Slovácko zvedl přirozeně. Zajímavým aktivitám našich lidí i fanoušků dám rozhodně maximální prostor a podporu.

Jsou v plánu i další změny ve vedení klubu? Spekuluje se například o možném posunutí trenéra Stanislava Levého víc do manažerské oblasti.

Konkrétní v tuto chvíli rozhodně nebudu. S mými představami chci nejprve seznámit majitele, pokud mi to v pátek schválí představenstvo, pak určité změny budu prezentovat. Ale nic převratného se nyní dít nebude. V plánu mám ještě příchod jedné nové tváře, ale ne v tuto chvíli.

Jak významnou zprávou je, že Slovácko nyní chce více podporovat bývalý majitel Ivo Valenta?

Pánové Valenta a Zemek podepsali určité memorandum o spolupráci jejich holdingů Synot a Z-Group. Fotbalu z toho něco vyplývá, ale je to jejich záležitost, já to těžko můžu odkrývat. My patříme pod holding Z-Group, pokud ten bude úspěšný, logicky z toho budeme těžit i my. Ale asi nemůžeme čekat, že zničehonic přijde nějaký zázrak.