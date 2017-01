Fotbalisté Slovácka získali záložníka Navrátila z Liberce

Zvětšit fotografii Jan Navrátil ještě v olomouckém dresu trápí obranu Slovácka. Teď bude za tým z Uherského Hradiště nastupovat. | foto: Miloslav Jančík, MF DNES

dnes 20:32

Zajímavou posilu získali v zimní ligové pauze fotbalisté Slovácka. Do týmu přichází technický a rychlý záložník Jan Navrátil ze Slovanu Liberec. Odchovanec olomouckého fotbalu se dohodl na smlouvě na tři a půl roku. Navrátil je bývalým mládežnickým reprezentantem, do Liberce zamířil před půl rokem po sestupu Olomouce do druhé ligy.

V létě 2013 o Navrátila usilovala pražská Sparta. Tehdejší manažer hanáckého klubu Zdeněk Psotka ale nechtěl klíčového hráče a hlavní oporu týmu uvolnit. Ve Slovácku by měl Navrátil zacelit mezeru po odchodu Jaroslava Diviše do Jablonce. „Jedná se o rychlostní typ hráče. Je dobře vybaven i po stránce technické a vyniká i silou v souboji jeden na jednoho. Může nastupovat na více ofenzivních postech," uvedl na klubových stránkách trenér Slovácka Stanislav Levý. Na podzim odehrál Navrátil ve Slovanu Liberec deset zápasů, ve kterých se gólově neprosadil. V první lize má na kontě 160 zápasů a 25 vstřelených branek.