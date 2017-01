Zlín odmítl slávistickou nabídku, Vukadinovič do Prahy nepřestupuje

„Velmi si vážíme nabídky Slavie, ale nakonec jsme se rozhodli upřednostnit sportovní stránku před ekonomickou. Společně s Vukadinem budeme pokračovat dál v naší práci tady ve Zlíně a v letošní sezoně chceme bojovat o co nejlepší umístění v tabulce,“ oznámil zlínský manažer Zdeněk Grygera.

Jednání o možném přestupu trvala několik týdnů. Situace se neustále přelévala od blížící se dohody po zlínské „ne“.

Naposledy se zástupci obou klubů sešli ve středu v Praze. Rozešli se s tím, že Zlín ve čtvrtek oznámí, jestli slávistickou nabídku přijímá, anebo ne.

Nakonec padlo resumé: „Vukadinovič zůstává.“

Slavia za srbského záložníka, který za ni už v sezoně 2014/2015 hrál na hostování, nabízela včetně možných budoucích provizí patnáct milionů korun. Ani to ovšem Zlín nepřesvědčilo, aby svého klíčového hráče pustil.

Vukadinovič přitom do Slavie chtěl, jak před časem uvedl v rozhovoru pro MF DNES a iDNES.cz: „Slavia se pohybuje ve špici, chce hrát o titul, evropské poháry, Ligu mistrů... Je to klub s velkou tradicí a historií, s krásným stadionem a s velkou fanouškovskou základnou. Věřím, že bych se tam posunul výše. (...) Ale kdyby transfer nevyšel, problém by to nebyl. Makal bych dál. Ve Zlíně je před námi druhá část sezony, kterou chceme zvládnout stejně dobře jako první.“

Šestadvacetiletý Vukadinovič odehrál v české nejvyšší soutěži 72 zápasů za Jablonec, Slavii a Zlín. Nastřílel v nich 7 gólů.