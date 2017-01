Láká mě Slavia, ale rád budu makat i ve Zlíně, tvrdí Vukadinovič

„Musel jsem si najít manažera, který by se o mě staral. Domluvil jsem se s Pavlem Zíkou, který mi nabízel spolupráci. Podepsali jsme měsíční smlouvu.“

To je čas, aby vám pomohl najít nové angažmá?

Ne že bych manažerům nevěřil. Byl jsem pod smlouvou dlouhou dobu s jedním agentem a nebylo to podle mých představ. Ne že by se o mě nestaral. Pět roků jsem byl relativně spokojený. Za všechno mu děkuji. Ale moc jsem se neposouval. Chtěl jsem změnu. Potřebuji výše. S Pavlem Zíkou jsme domluvení, že mi něco sežene a pak se můžeme dohodnout na další spolupráci.

Ve své agentuře má také vašeho bývalého spoluhráče Tomáše Poznara. Doporučil vám ho?

Ve zlínské kabině nejsem jediný. Mají ho také Tonda Fantiš, Robo Matejov. Kluci mi říkali, že je naprosto v pohodě a že se s ním dá mluvit. Každý manažer má nějakou představu, když chce hráče dostat pod sebe. Ne vše se dá brát na sto procent. I proto jsme se dohodli zatím na měsíc.

Prý se na vás ptalo také italské Cagliari.

Je pravda, že nějací agenti z Itálie mi volali. Ale že by mě kontaktoval klub, to ne. Ozvali se mi také z Turecka. Ale vidíte, co se tam děje. Myslím, že by rodiče nebyli rádi. Nemůžou mi v tom bránit, je to moje rozhodnutí. Ale určitě by se o mě báli a trápili se a tohle nechci.

Kolik procent dáváte tomu, že zůstanete ve Zlíně?

Nevím. Pokud přijde nabídka, chtěl bych se posunout v kariéře. Nejkonkrétnější je Slavia, ale nevím, v jakém stavu jsou jednání. Pokud mě bude chtít, rád bych přestoupil.

Co musí splňovat nabídka, abyste na ni kývl?

Nejde jen o peníze. Slavia se pohybuje ve špici, chce hrát o titul, evropské poháry, Ligu mistrů... Je to klub s velkou tradicí a historií, s krásným stadionem a s velkou fanouškovskou základnou. Věřím, že bych se tam posunul výše

Oblékne Vukadin Vukadinovič znovu dres Slavie?

Ve Slavii jste sezonu strávil, ale ideální to tehdy nebylo, že?

To měli ještě finanční problémy. Bylo období, kdy nám ani nechodily výplaty. Pořád se řešilo, co bude s klubem. Jako hráči jsme neměli takovou jistotu. Teď tam ale jistota je, a proto hrají dobře a nahoře.

Už na podzim byla ve Slavii nabitá konkurence. Teď nakupují další hráče. Šance, že si zahrajete, bude nižší než ve Zlíně.

Konkurence je všude – a zvláště tam, kde chtějí bojovat o titul. Je jedno, jestli je to Slavia, Sparta, nebo Plzeň, nebo zahraniční kluby. Proti Zlínu je to neporovnatelné, to je mi jasné. Nebojím se konkurence. Rád bych se o svoje místo popral. Ale ještě tam nejsem.

Slavii trénuje Jaroslav Šilhavý, pod nímž jste si v Jablonci téměř nezahrál a raději šel do Zlína. To vám nevadí?

Je pravda, že v Jablonci to nebylo optimální. Pokud to vyjde, o to více mě láká ukázat, že na to mám a že se ve mně mýlil.

Zlín na vás zatím od Slavie oficiální nabídku nedostal. Trenér Šilhavý vám volal?

Jsem teprve druhý den ve Zlíně. Byl jsem s rodinou a moc jsem na zprávy nekoukal. Uvidíme, jestli vstoupíme do kontaktu.

Před rokem a půl neměla Slavia dva miliony korun, aby vás koupila z Jablonce. Nebyl by paradox, že teď by za vás vysázela několikanásobně vyšší částku?

Tehdy měla Slavia problémy, i přesto jsem chtěl zůstat. Bohužel se nedohodli s majitelem Jablonce Mirou Peltou. Zažil jsem rok ve Slavii, vím, jak to tam chodí. Rád bych se vrátil. Kádr se změnil hodně, ale někteří kluci zůstali. A lidi kolem klubu jsou pořád stejní. S nimi jsem pořád v kontaktu. Když slyšeli, že bych se mohl vrátit, volali mi. Je to příjemné.

Jak těžce byste kousal, pokud by transfer do Slavie nevyšel?

Problém by to nebyl. Makal bych dál. Ve Zlíně je před námi druhá část sezony, kterou chceme zvládnout stejně dobře jako první.

Jak velkým tématem jsou ve zlínské kabině odchody opor?

Půlka kluků je na testech, takže jsem je neviděl. Nikdo nic neřeší, všichni makáme. A když někdo něco řekne, tak ve srandě.