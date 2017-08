Stoprocentní je už jen Plzeň. Ale ideální to ještě není, říká Vrba

Kouč děkoval Václavu Pilařovi za krásný gól, ale ke spokojenosti mu nahrála i špatná produktivita olomouckých soupeřů. „Odehráli velice dobré utkání, překvapili nás, jak byli odvážní. Zápas měl možná skončit raději 5:4, šancí na obou stranách bylo dost. A my jsme měli to štěstí, že jsme gól dali a žádný nedostali.“

Utkání bylo soubojem vicemistra s nováčkem, ale také dvou týmů, jež v prvních dvou kolech plně bodovaly. Olomouc přijela na západ Čech po výhrách nad Boleslaví a Libercem sebevědomá. „Bylo to naprosto vyrovnané utkání, vyhrát mohl kdokoliv,“ řekl Vrba.

Čekal 2 roky, 2 měsíce a 2 týdny Gólová radost Václava Pilaře v zápase s Olomoucí. "Tak mě to v tom momentu napadlo," popsal myšlenky, s jakými se položil do střely a krásně trefil odkrytý roh branky. více

Vyhrála však Plzeň. V lize už potřetí, což nikdo jiný už nedorovná, ačkoliv je ze třetího kola odehraná jen polovina zápasů.

„Získali jsme všech devět bodů, toho si moc vážíme,“ řekl obránce David Limberský. „Ligy je vyrovnaná, v každém zápase může kdykoliv ztratit. Dobře jsme začali, ale musíme dál pracovat. I my bychom se měli ještě zlepšit.“

Ani trenér Vrba nechce start ligy charakterizovat slovem ideální. „Co je ideál? Pokud se budeme bavit o bodech a počtu gólů v naší síti, tak budu říkat, že to je ideál, ale dnes jsme viděli, že k ideálu něco chybělo.“

V prvním poločase viděl Vrba hru svého týmu jsou zbytečně komplikovanou (“Všechno nám trvalo, v rozehrávce jsme nebyli jistí“) a místy až bojácnou (“Hráči byli atakování ve větším počtu a nedokázali si s tím poradit tak, jak bychom si představovali“). V rozhodujícím momentu však byli domácí šťastnější než soupeř, jemuž chyběl hráč s rozvahou a střeleckým klidem, jaký předvedl Pilař při vítězné brance.

„Ideální to pro nás asi ještě chvilku nebude, ale já věřím, že s uzdravením dalších hráčů, což se blíží, by to potom ideální mohlo být. Ale kdy to bude, to vám neřeknu.“

Trenér Pavel Vrba zná po návratu do Plzně zatím v lize jediný výsledek: Vítězství.

Trenéra těší pozvolný návrat hráčů z marodky. V sobotu odehrál Limberský celé utkání, Pilař přišel na posledních třicet minut a rozhodl zápas. Na lavičce už seděl i brankář Kozáčik a na dohled prý už je i návrat stopera Hubníka.

„Limberský i Pilař nám moc pomohli,“ chválil Vrba a přiznal, že Limberský neměl v plánu odehrát plných devadesát minut. „Nakonec to zvládnul a v defenzivě patřil k jistotám. A Pilař oživil hru a dal gól, co víc si můžeme přát? Jsem spokojen, oba zvládli návrat výborně.“

Jen Limberský si posteskl: „Abych řekl pravdu, tak jsem se na celých devadesát minut necítil a trenér to věděl, ale po zranění Hejdy už nešlo do obrany víc sahat. Měl jsem za sebou jen trénink a půl, takže to pro mě bylo fyzicky hodně náročné.“

Oddechl si, že snaživého soupeře se spoluhráči nakonec zlomil. „Všichni by si představovali výsledek jako s Duklou (Plzeň v 1. kole vyhrála 4:0), ale ne každý zápas je takový. O to je náš výsledek cennější. Vydřeli jsme tři body v Jablonci i proti Olomouci. Víme, že výkon nebyl úplně ideální, ale tři body máme, a to je podstatné.“

Vedle stoprocentní ligové bilance má Viktoria na letošním kontě i prohraný dvojzápas s Bukureští v souboji o Ligu mistrů. A právě na evropské scéně ji teď čeká další krok. Ve čtvrtek se v play-off Evropské lize postaví proti kyperské Larnace. „Máme široký kádr, je nás dvacet a všichni můžou hrát. Je potřeba se dostat do Evropské ligy, abychom se všichni dostali na hřiště. Evropská liga je pro nás nutnost,“ velí Limberský.