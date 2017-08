Dva roky, dva měsíce a dva týdny. Tak dlouho čekal Pilař na ligový gól

Václav Pilař je nadaný skvělou technikou, výbornou střelou, ale na druhou stranu dostal do vínku také chatrné zdraví. Problémy s kolenem jej připravily skoro o dva roky fotbalové kariéry. Návrat několikrát odkládal. V závěru loňského ročníku se objevil v šesti zápasech, ale start nové sezony zase vynechal kvůli svalovým problémům.

„Už jsme skoro nevěřili, že se může vrátit,“ přiznal Pilařův spoluhráč David Limberský. „On to dokázal a my mu to strašně moc přejeme. Když mu vydrží zdraví, pořád může být hodně platný. Dnes to ukázal.“

Osmadvacetiletý Pilař se poprvé v sezoně posadil na lavičku náhradníků a doufal, že se dostane i do hry. „Ráno se trenér ptal hráči, kteří ještě netrénovali s mančaftem, jak na tom jsou. Řekl jsem mu, že jsem v pohodě, že budu připraven na sto procent.“

S ostatními náhradníky sledoval, jak olomoucký nováček odolává síle vicemistra. „Hráli fakt dobře, trochu nás tím překvapili,“ připustil.

Své šance se Pilař dočkal v šedesáté minutě a jeho vpád do hry nešel přehlédnout. Po třech minutách fantasticky prokličkoval před branku a po narážečce s Kolářem mohl skórovat. „Zkusil jsem co nejrychleji vystřelit, ale gólman mi to vyrazil. Měl jsem reagovat dřív, škoda.“

Netrvalo dlouho a dočkal se. On i celá Plzeň. Zemanův centr spadl mezi hlavičkující skupinu naháněčů Krmenčíka a odrazil se ke vzdálenější tyči, kde číhal Pilař. Hezky se položil do střely a poslal míč do sítě. „Nějak to vyplynulo ze situace,“ popisoval povedenou trefu. „Míč letěl v takové výšce, že mě napadlo se do toho z výšky trochu položit. Prostě takový nápad...“

Naposledy v lize skóroval 30. května 2015, v posledním kole, když Plzeň slavila titul. Byl to jeho poslední start před dlouhou zdravotní přestávkou. Pro soupeře z Příbrami to byl tehdy hodně laciný gól. Míč skočil těsně před brankářem a zapadl do branky.

Trochu opak nynější parády. „Mám radost, že to byl hezký gól, ale byl bych rád, i kdybych to tam jen doklepl. Hlavně, že jsem pomohl mančaftu k vítězství a třem bodům.“

V utkání s Olomoucí byl jasným rozdílovým hráčem, hrdinou dne. Vstřelil jediný gól a hru oživil i dalšími kousky. V závěrečné půlhodině byl skoro u každé zajímavé akce domácích, a tak není divu, že jej diváci oslavovali ze všech nejvíc. Při děkovačce si ho vytáhli od spoluhráčů, Pilař přeskočil reklamní bariéru a zdravil se s diváky v prvních řadách. „Moc jsem si to užíval. Jsem rád, že jsem se dal do kupy a už jsem mohl být součástí týmu, který získal tři body.“

Další výzva je před Plzní ve čtvrtek, kdy jde do play-off Evropské ligy s kyperskou Larnakou. Zvládne Pilař už i víc než třicet minut? „Budu soudný, celých devadesát minut bych asi nezvládl. Zpomalily mě svalové problémy, takžře jsem odtrénoval jen pár tréninků. Dnes bych asi dokázal odehrát i víc než třicet minut, ale nemůžu říct jestli celý zápas.“