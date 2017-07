Od jara s videorozhodčím. Česká liga se chystá na revoluční změnu

Videorozhodčí bude od začátku sezony fungovat v německé bundeslize i severoamerické MLS. Jde o druhou fázi testování, v němž si chce FIFA ověřit přínos systému v soutěžních zápasech.

Nový ročník fotbalové ligy Jubilejní pětadvacátá sezona samostatné české ligy odstartuje už v pátek v názvu s novým titulárním sponzorem společností HET. Ve hře je prestiž a velké peníze, protože příští český šampion pravděpodobně postoupí rovnou do základní skupiny Ligy mistrů. „I proto do české ligy začínají přicházet hráči ze soutěží, do kterých ještě před pár lety české kluby své hráče toužili prodávat,“ pochvaluje si Dušan Svoboda, šéf Ligové fotbalové asociace. „Jsme rádi, že je letošní rok atraktivní ještě dřív než začal,“ doplnil ho Jiří Sokol ze společnosti HET.

„Česko by pak mohlo být po Německu druhou zemí v Evropě, která se do projektu zapojí. To by bylo hezké vysvědčení,“ řekl Svoboda.

Ligová fotbalová asociace video v českém fotbale dlouhodobě podporuje. Loni na jaře projekt fungoval nanečisto v tzv. off-line režimu, který měl být původně dvouletý. „Hodnocení od pravidlové komise (IFAB) ale bylo velmi pozitivní a poté, co letos zažádala o výjimku bundesliga, kde už budou videorozhodčí naostro zasahovat do průběhu zápasů, se tahle možnost otevřela i před námi. A my toho chceme využít,“ vysvětluje Svoboda.

FIFA už testovala video například v utkáních mistrovství světa klubů a naposledy také na Konfederačním poháru v Rusku. V české lize video asistovalo u 24 zápasů v off-line režimu, čili rozhodčím do řízení zápasu ještě nezasahovalo. Změnit se to má nejpozději na jaře.

„Nejprve ale musíme splnit několik podmínek pravidlové komise,“ upozorňuje Svoboda. „Je nezbytné zvládnout určitý počet testovacích zápasů v on-line režimu, ať už přípravných či například duelů v juniorské lize. Následně bude možné zažádat FIFA o nasazení videorozhodčích i v ligových zápasech.“

Aby k tomu došlo, s novinkou musí souhlasit všechny ligové kluby i komise rozhodčích. „Nemyslím si ale, že by to měl kdokoli z nich zpochybňovat, byť jsem zaslechl, že by zavedení videa v polovině soutěže mohlo ovlivnit její regulérnost. Ale podívejte se na tenisové grandslamy, kde jsou jestřábím okem osazeny také jen některé kurty,“ navázal Svoboda.

Ten by si v ideálním případě přál, aby se videorozhodčí zapojil do ligy ve vybraném utkání už během podzimu. Bude to v derby? Nebo v zápasech Plzně se Spartou či Slavií?

„Nemyslím si, že by to mělo být v těchto exponovaných utkáních. Očekávání veřejnosti je možná až nekritické, že všechny sporné situace rázem zmizí. Ale určitě bude docházet ke korekcím, jak situace posuzovat, kdy do zápasů zasahovat...,“ vysvětluje Svoboda, který bude s Ligovou fotbalovou asociací shánět partnery, kteří se budou podílet na financování projektu.

„Nemůžeme se srovnávat s Německem. To co tam vytvořili, je z mého pohledu NASA projekt. Ve zkušebním režimu jsme počítali s náklady okolo dvou milionů. Nyní, kdy vstoupí celý proces do ostrého provozu, ta částka bude samozřejmě vyšší, i když přesné číslo vám říct nemůžu. Sehnat sponzory a partnery ale nebude problém,“ ujistil Svoboda.

Dojde i na simulanty

Od nového ročníku bude mít fotbalová liga možnost zpětně trestat hráče za filmování. Novelu disciplinárního řádu schválil Výkonný výbor FAČR, doteď možnost dodatečného trestu v lize neexistovala.

„Ve výjimečných případech sice docházelo k finančním postihům, ale to podle nás žádný zásadní preventivní účinek nemá,“ říká Svoboda.



Nyní dostane disciplinární komise možnost trestat hráče i zastavením činnosti, pokud prohřešek neodhalí a nepotrestá přímo v zápase rozhodčí.



„Jde o nástroj, kterým můžeme podobné chování z profesionálních soutěží vymýtit,“ vysvětlil předseda disciplinární komise Richard Baček.