Fotbal trápí kauza neuskutečněných hostování. Kdo udělal chybu?

Budinský je z Mladé Boleslavi zpátky v brankářském týmu Sparty, kde bude s největší pravděpodobností plnit jen roli náhradníka.

Nový se musí vrátit z Jihlavy a Sparta ho zařadí do juniorky. Proč to všechno?

„Hráči Budinský a Nový neodejdou do jiných klubů, protože už vyčerpali všechny své možnosti přestupů (hostování) v rámci soutěžního ročníku,“ vysvětluje Jan Pauly, ředitel legislativně-právního oddělení fotbalové asociace.

Protože platí, že fotbalista v rámci jednoho soutěžního ročníku může být registrován ve třech klubech a nastoupit může za dva.

To je oficiální stanovisko, jednoduché, jasné. Celý příběh je však zamotaný.

Vlašim, Sparta, podzimní hostování, pak konec

Sparta oba hráče v červenci 2016 získala na přestup z Vlašimi. Registrováni ve Spartě byli jen pár dnů, poté Budinský odešel na hostování do Bohemians a Nový do Jablonce, kde oba v podzimní části nastupovali. V lednu se kluby dohodly na ukončení hostování.

Poté se příběhy obou hráčů na chvíli rozdělily. Zatímco Nový se od začátku nového roku připravoval s Jihlavou a odehrál za ni všechna přípravná utkání, s Budinským sparťané počítali do týmu k jedničce Koubkovi a veteránu Bičíkovi.

„Váhali jsme, jestli ho vůbec někam pouštět, jestli bychom si ho na jarní část nenechali tady. Když nás oslovila Mladá Boleslav, tak jsme s tím souhlasili,“ poznamenal hlavní sparťanský trenér Tomáš Požár.

Martin Nový

Budinský se do Boleslavi vydal pár dnů před startem jara. Týmová jednička Diviš totiž požádal o uvolnění do Polska. Boleslav tak na poslední chvíli sháněla brankáře. A vyhlédla si nadějného Slováka.

„Sparta nám dala souhlas, aby se s námi připravoval. Byl tady chvíli, odchytal generálku proti Táborsku. Já mezitím zavolal panu Paulymu, jestli je možné hostování udělat. Sice nebyl v kanceláři, ale říkal, že z jeho pohledu by to neměl být problém,“ tvrdí boleslavský klubový ředitel Michal Doležal.

Jelikož Spartu minulý týden čekal úvodní zápas vyřazovací fáze Evropské ligy v Rostově, s Boleslaví se domluvila na tom, že případné Budinského angažmá dořeší až po návratu z Ruska. Jenže vzápětí se situace začala měnit.

„Volala mi paní z registračního úseku fotbalové asociace, že pan Pauly mi vzkazuje, že hostování Budinského udělat nejde,“ podotýká Doležal.

Chybu odhalila Jihlava, nemohla zaregistrovat Nového

Že něco není v pořádku, zjistila Jihlava, když chtěla zaregistrovat Nového. „Prostě nám hráče nezaregistrovali, čímž se ta chyba objevila. Chybu udělala Sparta. A my ji odhalili až příliš pozdě,“ říká jihlavský ředitel Zdeněk Tulis v rozhovoru pro MF DNES.

Boleslav zůstávala nejprve v klidu. „V klubu jsme si řekli, že se na to podíváme, ale pak si v novinách přečtu, jak o nás zástupci svazu mluví, že jsme neschopní funkcionáři,“ zlobí se boleslavský ředitel Doležal. „Přitom jsme žádnou žádost o hostování Budinského dosud nepodali. Jen se u nás týden připravoval.“

Start nového ročníku. Kdy, jak, co, proč?

Do kauzy se vložil známý pražský advokát Bronislav Šerák, který spolupracuje s Budinského agentem Davidem Nehodou. Nerozporuje fakt, že hráč v soutěžním ročníku může být registrován ve třech klubech a smí nastoupit ve dvou z nich.

Jedním je Sparta, které hráč patří, ale nenastoupil za ni. Dalšími jsou Bohemians, kde hostoval. A pak by tu byla Mladá Boleslav. Tak v čem je problém? V tom, že Budinský i Nový byli ještě v červenci registrováni ve Vlašimi, čili ve čtvrtém klubu během jednoho soutěžního ročníku, což řády nepovolují.

„Jenže kdy byl oficiálně soutěžní ročník zahájen?“ upozorňuje Šerák na případnou mezeru v řádech. Ale je tam skutečně?

V řádech se píše, že soutěžní ročník začíná „nejdříve“ 1. července a končí nejpozději 30. června následujícího kalendářního roku.

Slůvko „nejdříve“ si však lze vyložit, že sezona může začít i kdykoli později. Proto v řádech následující odstavec doplňuje: „Soutěžní ročník je zahájen uvedeným rozhodnutím řídícího orgánu soutěže o zahájení soutěžního ročníku učiněném na losovacím aktivu a zveřejněním na Úřední desce.“

„Když jsem chtěl, aby mi ukázali rozhodnutí řídícího orgánu soutěže, tak nic neměli, na Úřední desce také nic není. Logicky tak vyplývá, že soutěžní ročník byl zahájen 1. kolem 29. července 2016. V té době byl Budinský už několik dnů hráčem Sparty, nikoli ještě Vlašimi,“ zdůraznil Šerák. Pokud by to bylo, jak tvrdí Šerák, měl by hráč v tuto chvíli pouze dvě registrace (Sparta a Bohemians) a do Boleslavi by mohl odejít.

Když ukážou rozhodnutí, srazím paty a jdu, říká právník

„Na losovacím aktivu fotbalové asociace 20. června byl oficiálně ukončen minulý soutěžní ročník a zahájen nový. Tak se děje už několik let. Vše bylo oznámeno na Úřední desce. Od července přešly profesionální soutěže pod Ligovou fotbalovou asociaci (LFA), proto je tam to slůvko nejdříve. LFA nemohla znovu zahájit soutěžní ročník, když už to udělala FAČR,“ upřesnil Tomáš Bárta, výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace, která první ligu řídí.

„Legislativa je naprosto jasná,“ poznamenal Pauly.

„V řádech mají, že řídící orgán musí udělat rozhodnutí. Tak ať mi ho ukážou, já srazím paty a odejdu,“ namítl Šerák.

Na Úřední desku jsou zprávy umístěny s časovým omezením, nejstarší postupně vypadávají. „Ta o zahájení soutěžního ročníku tam byla k 31. prosinci 2016,“ poznamenal Bárta.

Boleslav se Spartou teď mají dva dny na to, aby případně podaly žádost o hostování Budínského, přestupní termín pro české kluby končí ve středu 22. února. Je jisté, že fotbalová asociace požadavek zamítne. Kluby se mají možnost proti rozhodnutí odvolat. O Nového už Jihlava zájem ztrácí.

Ať už chybu udělal kdokoli, nejvíc trpí kariéry Budinského a Nového.