Proč Nový nemohl hrát? Chybu udělala Sparta, vysvětluje jihlavský šéf

„Nemůže hrát, protože bychom byli už jeho čtvrtým klubem v jedné sezoně,“ vysvětlil nejnovější situaci kolem Martina Nového ředitel klubu Zdeněk Tulis.

Kdo vás na tuhle skutečnost upozornil?

Nikdo. Prostě nám hráče nezaregistrovali, čímž se ta chyba objevila.

A kdo je v této kauze viníkem?

Chybu udělala Sparta. A my ji odhalili až příliš pozdě.

Co konkrétně se tedy stalo?

Sparta hráče Nového zaregistrovala v jiném termínu, než měla. To znamená, že místo toho, aby celou věc stihla do 30. června, udělala to až po 1 .červenci, kdy už začíná nová sezona. Tím pádem tam naskočil jeden klub navíc.

Povoleny jsou v jednom ročníku pouze tři kluby?

Ano, může být ve třech, ale nastoupit smí jen za dva.

Uznala Sparta svoji chybu?

Nabídla nám jako kompenzaci výběr jiného hráče.

A už jste si vybrali?

Zatím se rozhodujeme, jestli jejich nabídku využijeme. My jsme mužstvo přebudovali a víc než posílit potřebujeme, aby si sedlo.

Proč jste tedy vůbec Nového v zimní pauze přivedli?

Nebyl stěžejním hráčem našeho mužstva, měl jen doplnit kádr, protože jsme zrovna řešili rozsáhlou marodku. Teď už ale máme všechny hráče zdravé.

Takže v tuto chvíli se Spartou o žádném jiném hráči nejednáte?

Ono je to ještě trochu komplikovanější, protože teď má zase celkem širokou marodku Sparta. Nějaká jednání do konce přestupního termínu budou, ale spíš si myslím, že kádr už zůstane tak, jak je.

Budete odteď v otázce příchodu hráčů důslednější v prověřování všech okolností?

Určitě. Je to poučení pro obě strany. Člověk se spoléhá na klub, který hráče uvolňuje, jenže projednávání přestupu či hostování není vůbec jednoduché.

Máte za sebou první zápas jara. Jak se vám líbilo sobotní utkání na Slavii?

Byla vidět obrovská síla domácích. Ať už hráčská, tak i ekonomická. Slavie se dostává do veliké euforie, která navíc byla podpořena 15 tisíci diváky. Myslím si, že naši chlapci hráli statečně, snažili se, vynikající výkon předvedl zejména brankář Hanuš. Ostudu jsme neudělali.