Posila, jakou svět neviděl? Kdepak. „Bóža“ dokázal, že na Spartu má

Jak se někdy všechno může zajímavě otočit. Kdybyste se pár minut před zápasem s Plzní zeptali fandů Sparty na jméno Bogdan Vatajelu, zřejmě by se rozdělili do dvou skupin. Zástupci jedné by řekli, že o něm po čtyřech měsících v klubu vůbec nic nevědí. Druzí by ho odsoudili s tím, že Sparta jeho nákupem vyhodila do vzduchu pětatřicet milionů.

Stačilo 88 minut zápasu s Plzní a ze dvou skupin vznikla jedna nová: Když třiadvacetiletý Rumun v závěru střídal, fanoušci na stadionu stáli a tleskali. I přísný trenér Rada udělal pár kroků k postranní čáře a gestem smekl klobouk.

„Musím mu poděkovat, že mi dal šanci a pak mě střídal před koncem, takže jsem si mohl vychutnat potlesk vestoje,“ usmíval se Vatajelu po zápase. „Možná nevěřil, že to takhle zvládnu, možná se trochu obával. Ale nakonec se to všechno takhle povedlo.“ Skutečně: první start v základní sestavě áčka byl pro něj snový. Povedlo se mu prvních pár doteků, začal si věřit, vycházely mu kličky i centry. I když místo na obvyklé pozici levého beka nastoupil na kraji zálohy, zářil. A rozhodně nejen díky svítivě zeleným kopačkám. Kdo by to čekal? „Já překvapený nejsem. Bóžu denně vidím na tréninku a má jeden z nejlepších centrů u nás,“ chválil brankář David Bičík. „Byli jsme na tom podobně, oba jsme hráli po dlouhé době. Říkali jsme si: Nemáme co ztratit, můžeme jen získat.“ Vatajelu získal, i když se na první šanci hodně načekal. Když v zimě přicházel, provázela ho slušná pověst: rychlost, přesná levačka, zkušenosti z reprezentace, vůdčí typ. Jenže dlouho se zdálo, že z něj bude posila, jakou svět neviděl. Doslova. Naskočil za juniorku, pár zápasů odseděl na lavičce, ale na hřiště ho trenéři nepouštěli. Ať už tým vedl David Holoubek, Tomáš Požár nebo Petr Rada, ze Sparty zněly stejné hlasy: Potřebuje čas, ještě to není ono. Ale kdy bude? ptali se netrpělivě fanoušci. Sparta si v zimě stáhla z hostování dalšího levého obránce Hybše, což signalizovalo, že Vatajeluovi se tak úplně nevěří. A dlouho skutečně platilo, že měl do sestavy daleko. „Ale Bóža je úplně v pohodě, všichni s ním komunikujeme, žádný problém. To, že se mu třeba na začátku nedařilo v přípravě ani v zápasech za juniorku... Není snadné přijít do cizí země a rychle se adaptovat. Já to zažil v Turecku,“ zavzpomínal Bičík. „A Sparta nedává na aklimatizaci čas. Ale on hned proti Plzni zahrál skvěle.“ Na Letné poznali, že mají na levý kraj vysoce použitelnou alternativu.