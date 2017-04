Už to bude jen lepší, věří Vatajelu po debutu za Spartu. Trenér smekl

V zimě přestoupil do Sparty coby člen širšího kádru rumunské reprezentace z klubu Universitatea Craiova. Za přibližně třicet milionů korun.

Ačkoliv má Sparta i na jaře širokou marodku, tak Vatajelu v sestavě doposud chyběl. Občas hrál jen za juniorku. Až v neděli večer si připsal debut. Povedený.

Očima trenéra „Je to levý obránce, ale tam v současnosti nastupuje Michal Kadlec. V tréninku vypadal slušně. Hlavně byl vděčný. Není vysoký, ale vyhrál i nějaké hlavičkové souboje. Byl hrát párkrát za juniorku, kde ale není zápasová úroveň taková. Byl bych rád, kdyby výkon zopakoval v dalším zápase, pokud se vejde do sestavy.“

Petr Rada, trenér Sparty

Jak svou premiéru hodnotíte?

Myslím, že jsem týmu pomohl. A to je nejdůležitější. Vyhráli jsme, takže jsme snad odvedli dobrou práci.

Trenér před vámi smekl klobouk.

Možná nevěřil, že to takhle zvládnu. Věděl, že je to můj první zápas, a asi se trochu obával. Ale nakonec se to všechno takhle povedlo.

Jak vám bylo, když fanoušci tleskali vestoje?

Děkuju trenérovi, že mi dal šanci v základní sestavě a pak mě střídal před koncem, takže jsem si mohl vychutnat potlesk fanoušků. Jsem šťastný, ale taky musím poděkovat svým spoluhráčům a realizačnímu týmu za podporu.

Byl jste překvapený, že si premiéru odbudete zrovna proti Plzni?

Jo, celkem jo. Venca Kadlec nemohl nastoupit, tak jsem šel na hřiště já, a jsem rád.

Přišel jste jako levý obránce, ale nastoupil jste v záloze. Co je pro vás lepší?

Když jsem slyšel, že mám nastoupit v záloze, tak jsem byl trošku nervózní, protože na tomhle postu jsem moc nehrál. Naposled tak před šesti lety. A jednou tady v juniorce. Z tohohle pohledu to bylo těžké, ale fanoušci a spoluhráči mi pomohli.

Věříte, že odteď budete hrát víc?

Každý týden se připravuji stejně. Když mě kouč pošle na hřiště, tak se budu snažit předvést co nejlepší výkon. A když hrát nebudu, tak holt budu pracovat na tréninku jako doteď.

Na druhé místo ztrácíte deset bodů. Je ještě reálné to stáhnout?

Myslím, že je to možné. Všechno je možné. Když budeme pokračovat tímhle způsobem jako proti Slavii nebo Plzni, což od nás byly dobré zápasy, tak budeme vyhrávat. A uvidíme, na co to bude stačit. Ale zbývá jen pět zápasů, takže to bude těžké.

Jak jste se vlastně cítil v posledních měsících, když jste přišel do Sparty s velkými očekáváními a nehrál jste?

Když jsem přišel, tak mi trenéři řekli, že se musím adaptovat. A že když nebudu hrát, tak budu nastupovat alespoň za juniorku. Když na mě teď trenér ukázal, tak jsem byl připravený.

Jaké byly vaše první měsíce ve Spartě?

Fajn. Jasně, je to pro mě změna. Já a manželka si musíme zvyknout na nové město, nové lidi... Ale je to OK. A věřím, že to bude už jenom lepší.