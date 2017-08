Velká směna se nekoná, Bičík zůstává ve Spartě, kde bude dvojkou

Bičík půjde do Liberce, odkud Sparta vykoupí Koláře a pošle ho obratem na hostování do Slovácka. Z něj si vezme Heču a udělá z něj novou jedničku. Spekulace se nenaplní, Bičík ve Spartě zůstává.

„Měl jsem sice několik nabídek z ligy, ale po Koubkově odchodu jsem mluvil s hlavním trenérem i s panem Kotalíkem, kteří mě ujistili, že o mé služby stojí i nadále. To mě přesvědčilo, že tady má smysl zůstávat,“ vysvětlil šestatřicetiletý gólman pro klubový web.

Sparta tak půjde do další fáze podzimu s jedničkou Martinem Dúbravkou, který sezonu začal, ale po nepřesvědčivých výkonech si sedl na lavičku. A do brány se postavil Koubek. Ten chytal čtyři ligová utkání, naposled v sobotu v Brně (0:2) a poté přestoupil do Francie.

Generální ředitel Adam Kotalík o Davidu Bičíkovi "S Davidem jsme před letošní sezonou prodloužili smlouvu s tím, že bude i nadále součástí Sparty. Po odchodu Tomáše Koubka do Rennes je situace mezi brankáři jasná a i přes četné mediální spekulace teď o příchodu žádného dalšího brankáře nejednáme."

Dúbravka se posune na jeho pozici, dvojkou bude Bičík a trojkou mladý odchovanec Vojtěch Vorel.

„S pozicí trojky jsem nebyl spokojený,“ přiznal Bičík. „Samozřejmě, že jsem se snažil kluky maximálně podporovat, ale osobně mě moje pozice nevyhovovala.“

To se teď změní. „Jsem rád, že z pozice dvojky mám možnost ovlivnit chod týmu víc, než jako trojka na tribuně. Teď můžu být s klukama v kabině. Věřím, že jako odchovanec mám ve svém věku dostatek zkušeností, které můžu předávat mladším, nebo zahraničním spoluhráčům.“

Fanoušci by však Bičíka nejraději viděli v bráně, od zápasu druhého kola v Mladé Boleslavi vyvolávali jeho jméno. Dúbravka ani Koubek mezi jejich oblíbence nepatřili.

„Podpora fanoušků mě samozřejmě velmi těší, ale myslím, že to nebylo úplně fér vůči ostatním brankářům. Všichni tady máme stejný cíl a tím je, aby Sparta byla úspěšná. Kdo bude chytat, je vždy společným rozhodnutím trenérského týmu. A my, brankáři, vždy podporujeme toho, kdo šanci dostane. Tak, jak jsem podporoval Koubase, teď budu dál podporovat Martina,“ ujistil Bičík.